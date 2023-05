Ukrainske Anna kan bli ordfører for Arbeiderpartiet

Anna Sandman (43) kommer opprinnelig fra Ukraina, men har bodd i Gjerdrum siden 2006. Målet er å bli kommunens neste ordfører.

Hun har en helt annen ballast enn mange av sine venner i Arbeiderpartiet. To datoer i livet hennes er limt fast i hukommelsen: 30. desember 2020 og 24. februar 2022.

Glemmer aldri

Anna glemmer aldri 24. februar 2022, dagen da Russland invaderte Ukraina. Hun fikk ikke tak i sin familie. Hun ringte og ringte. Forklaringen kom mange timer senere. Det var ikke dekning i bomberommet de hadde søkt trygghet i.

Et stort antall uskyldige mennesker har mistet livet. Millioner er drevet på flukt. Ukrainere er fratatt trygghet, og uskyldige barn er fratatt sin barndom. Mer enn 40.000 av hennes landsmenn og -kvinner har kommet til Norge.

De er tatt mot med åpne armer av folk og kommuner over hele landet. Anna vil takke alle landets ordførere for det.

– Det er veldig vanskelig å være så langt borte. Fellesskapet og hjelpen fra Norge har hjulpet på. Men det er vondt å bo så langt borte, sier Anna Sandman.

– Jeg har nær slekt i Ukraina. Jeg har engasjert meg mye i frivillig arbeid. Det gjør det enklere å overleve i hverdagen, legger hun til.

Svært takknemlig

En av grunnene til at hun stiller som ordførerkandidat, er at hun veldig gjerne vil gi noe tilbake til kommunen som har gjort så mye for henne.

Hun er svært takknemlig for hjelpen Norge bidrar med til hennes opprinnelige hjemland. Hennes egen familie, mor, søster og niese på 10 år, har kommet til Gjerdrum som flyktninger.

– De har fått beskyttelse, trygghet og fantastisk hjelp i Norge. Sofia (niesen) fikk skoleplass bare én uke etter ankomst til Norge. Der fikk hun venner, og derfor kunne hennes hverdag raskere bli så bra som mulig. Det setter jeg og min familie utrolig stor pris på, forteller hun.

– Vi må gjøre alt vi kan for at Russland ikke vinner fram. Hvis de gjør det, blir det ikke bare en katastrofe for Ukraina. Det vil gjøre hele verden mindre trygt, mener Anna.

Drama på hjemmebane

Anna Sandman har imidlertid også opplevd drama i sitt nye hjemland.

For drøye to år siden overlevde hun raskatastrofen i Gjerdrum på mirakuløst vis. Rekkehuset hvor hun bodde sammen med ektemannen, var episenteret i raset.

– Vi hadde marginene veldig på vår side. Vi lå og sov da huset plutselig begynte å rase, forteller hun.

– Vi trodde først det var noen som brøt seg inn. Da vi var på vei til utgangsdøren, raste hele huset.

Huset forflyttet seg flere hundre meter med Sandman og ektemannen inni.

– Alle naturkrefter var rundt oss. Vi sto midt i raset og hadde leire og husrester rundt oss, legger hun til.

Hun og mannen ble hentet av redningshelikopter noen timer senere.

– Det var veldig spesielt å stå uten klær ute i kulda og oppleve alt som skjedde rundt oss, forteller hun.

Kan bli ordfører

I 2022 ble Anna Sandman valgt til ordførerkandidat for Gjerdrum Arbeiderparti. Arbeiderpartiet har i dag ordføreren i Gjerdrum, og styrer sammen med Sp, MDG og KrF.

Sandmans fremste mål som ordfører er at flest mulig skal ha mest mulig trygghet i hverdagen.

– Velferden skal være der når man trenger den. Vi skal ha en god og verdig eldreomsorg. Vi skal surfe til eldrebølgen, ikke frykte den, sier Anna Sandman til FriFagbevegelse.

Hun er født og oppvokst i Ukraina, men har bodd i Sverige siden hun var i begynnelsen av 20-årene. Hun er gift med en svensk mann, og flyttet til Gjerdrum i 2006. Datteren på 22 år bor i Oslo.

Da de flyttet til Norge, bestemte de seg for å leie en leilighet.

– Vi fant veldig mange i Oslo, men bare en utenfor. Vi valgte det siste alternativet, sier Anna Sandman.

En rettferdig verden i fred

– Hvorfor valgte du Arbeiderpartiet?

– Jeg liker den sosialdemokratiske tanken om rettferdighet. Partiet prøver hele tiden å finne best mulige løsninger. Det var egentlig ikke noe vanskelig valg. Etter 24. februar har jeg sett dette i praksis. Jeg er stolt over at den norske solidariteten ikke har noen grenser.

Hun synes det fineste med partiet er visjonen om en rettferdig verden i fred.

– Der mennesker er frie, har innflytelse på sine liv i et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle, sier Anna.

