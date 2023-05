DNBs kjøp av Sbanken er bankranet som bare fortsetter å ta

DNB har frarøvet en halv million Sbanken-kunder en sentral del av banktjenesten. De av dem som har valgt å bruke iPhone, landets mest solgte mobiltelefon, kan ikke lenger betale med den. Med norske konkurransemyndigheters velsignelse. Dette er bankranet som bare fortsetter å ta.

For at landets dominerende bank skal lykkes med sitt underskuddsforetak, betalingsløsningen Vipps, blir banktjenesten til Sbankens kunder dramatisk dårligere. Tre uker etter at DNBs oppkjøp av Sbanken var helt i mål, ble avtalen mellom Sbanken og Apple revet i filler av de nye eierne. Over sommeren kan man ikke lenger benytte seg av en tjeneste man har satt pris på i mange år. Kundene ofres for at DNB og Vipps skal vinne sin kamp mot Apple.

DNBs arroganse er total

2. mai var Sbanken formelt historie som såkalt selvstendig finansforetak. «Sbanken lever videre som et kundekonsept levert av DNB», skriver DNB som bare DNB kan det i en e-post til oss kunder. Vi som har sverget til Sbanken er blitt DNB-kunder, og har nå altså bare et konseptuelt forhold til Sbanken. I samme e-post står det eksplisitt: Du kan fortsette å bruke de digitale løsningene du er vant til.

Nei, det kan vi ikke.

Det er altså en løgn. Og det kan virke smått å være opprørt over tapet av tæpping med mobilen, men under ligger en provokasjon følt på av mange som aktivt har ønsket å ha kundeforhold til annen bank enn markedsleder DNB. Av prinsipp. Vi har blitt medlemmer av en klubb vi ikke ønsket oss inn i, og mange har nå mistet sin foretrukne betalingsmåte. Sbankens trofaste kunder må fra nå av ha et like dårlig tilbud for mobilbetaling som DNBs. Dette er prisen for at bankaktørene blir færre − mindre valgfrihet gir dårligere konkurranse.

DNBs arroganse er total. Og Sbanken-kundene ofres nå som dødvekt i kampen med Apple.

At DNB, sparebanker og danske banker sammen kjemper for å bygge nordisk betalingsinfrastruktur med Vipps er selvsagt bra, og kampen mot en internasjonal gigant som Apple, som nekter Vipps å bruke sin teknologi, støttes prinsipielt. Man heier jo på Askeladden. Men at DNBs beef med Apple skal belastes Sbankens oppkjøpte kunder, er et mysterium. For selv Vipps-medeier Sparebanken Vest har snudd og lar sine Bulder-kunder (konsept, dere vet!) beholde sin tilgang til Apple pay.

Men Sbankens halve million kunder (de av dem som sverger til iPhone) må nå stille seg tålmodig i kø med DNBs øvrige to millioner kunder og vente på at Vipps får presset EU til å presse Apple til å akseptere Vipps-tæpping. Alle andre tekniske løsninger for betaling i butikk for Vipps har floppet. To og en halv million norske bankkunder holdes nå som gisler av DNB for at banken skal ha så stor vekt som mulig bak sine krav om at EU skal komme til unnsetning og redde den norskutviklede betalingsløsningen. I tillegg kommer kundene til de rundt hundre norske sparebankene som er med på eventyret.

EU tar gjerne en fight med Apple og er godt i gang, men prosessen i Brussel kan ta årevis. Sbankens kunder rykkes tilbake. Nå må jeg se meg om etter en ny bank, eh sorry, et konsept.

