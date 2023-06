Eiendomsmegler frarådet Kari og Ola Nordmann fra å kjøpe denne boligen

«Totalt utdatert, men litt romantisk rønne for deg med større drømmer enn forstand».

Slik introduserte eiendomsmegler Simen Smith Ringdal, den nedslitte boligen med stor tomt i en ganske så unik annonse på Finn. Og selv om det er vanskelig å si noe om sinnstilstanden til kjøperne, ble «rønna» i Sandefjord solgt for én million kroner etter et par bud. Den lå ute med prisantydning på 1,2 millioner.

– Både selgere og kjøpere er veldig fornøyd, og jeg traff passe bra på pris for et rimelig umulig oppdrag å sette pris på. Da er jeg også fornøyd, sier eiendomsmegleren til Dagsavisen.

Bildetekst fra Finn: Det er litt mer enn maling som skal til for å flikke på dette taket. (Inviso)

Ringdal la ut annonsen i pinsen og hadde visning på mandag. På torsdag var huset solgt. Eiendomsmegleren forteller at det var god stemning på visningen og at han aldri har fått så mange henvendelser av positiv art på et prospekt noensinne.

– Veldig mange kom, men det gjør det alltid når det er noe så billig og rart. I tillegg fikk jeg veldig god drahjelp fra Facebook-grupper som vil bevare eldre hus, og som har sansen for diverse gamle plankehauger.

Bildetekst på Finn: Dette er ikke tatt i skogen, bildet er tatt fra den gjengrodde hagen. Tomta er kanonflott og 1.558 kvadratmeter stor. (Inviso)

[ Norske bildebøker slår an i utlandet: – Helt tydelig at interessen har økt ]

Ringdals varemerke

Noe av oppmerksomheten rundt det nedfalne huset kan vel også ha å gjøre med det humoristiske preget som Ringdal har fylt annonsen med. I bildetekstene finnes det blant annet referanser til kjente julesanger og humoristisk reklame for en malingsprodusent, med et godt dryss sarkasme.

– Jeg er alltid kreativ med bildetekster og her fikk jeg lov til å dra det enda lengre enn normalt. Varemerket mitt er å blande inn litt humor i prospektene for å få det mer lesbart, sier Ringdal.

– Tror du humoren hjelper?

– Det hjelper veldig mye, sier Ringdal og ler.

Slik så huset ut i sine bedre dager. (Inviso)

Men på tross av et humoristisk preg var eiendomsmegleren tydelig på at dette ikke var et prosjekt for den alminnelige Kari- og Ola nordmann.

– Jeg har vel aldri stått på en visning og forklart så mange mennesker at de ikke burde kjøpe et hus.

Forklaringen hans er at huset er så falleferdig at det trengs fagfolk. Men han trekker også fram at det kan være smart for de som vil komme seg inn på boligmarkedet å starte med et oppussingsprosjekt. Bare ikke et så stort et som dette.

– Når det er så stort forfall, må det fagfolk til. Da holder det ikke bare med drømmer.

– Jeg er alltid kreativ med bildetekster, sier Simen Smith Ringdal. (Inviso)

Tilstanden på huset beskriver Ringdal som TG3, eller tilstandsgrad 3, på alle bestanddeler. Det betyr at det knapt kan bli verre. Alt må fikses.

– Det var veldig lett å stå der og si ifra til folk hva dette egentlig var, og siden kunden lot meg få fritt spillerom var det en fryd. Jeg kunne kritisere huset og skryte av plassen, samt mulighetene for kjøperen, sier han.

Bildetekst på Finn: Dra krakken bortat glaset..... (Inviso)

Men selv om kjøperne har skaffet seg en oppussingsobjekt, så har Ringdal bare gladnyheter å dele.

– Kjøperne er veldig fornøyde. Det er folk som har gjort dette her før, altså gått for det som kan se ut som umulige prosjekter. De skal strippe det ned til tømmerkassa og se hva de sitter igjen med. Det er der du må ta det fra for det er ingen bestanddeler i huset som du ville hatt. Det nærmeste du kom var at du kunne flikka på et retro kjøkken, og så var det et bad som fungerte sånn delvis, avslutter eiendomsmegleren.

[ Det finnes mange måter å være rik på ]

---

Om boligen ifølge Ringdal:

Nærmere riving enn renovering

Bra med lufting i taket siden du kan stå i bunnen av trappa og se skyene fare forbi

Ugle i pipa

Antatt tømmerkasse

Veldig hyggelig gårdsplass med et anneks rett ovenfor huset

Veldig flott tomt på over 1.500 m² som ligger landlig og solrikt til i et landbruksmiljø med kort vei til skog og natur

Her holder det ikke med en kjærlig hånd og romantiske drømmer. Har du ikke kunnskap så ikke gi deg i kast med denne boligen

---