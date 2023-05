Krever svar fra Høyre: – Hvilke sykehjem skal privatiseres?

– Dette er klassisk høyrepolitikk. Vanlige arbeidsfolk skal betale prisen for Oslo Høyres ideologiske råkjør, sier Anna Elisabeth Uran, nestleder i Fagforbundet Oslo til Dagsavisen.

På oppfordring fra Dagsavisen kom Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg denne uka med sin liste over hva han vil gjøre den første uka som byrådsleder, dersom han vinner valget i Oslo til høsten.

Lae Solberg la fram en liste med 21 punker, og lovet blant annet å «gå i gang med konkurranseutsetting av tre til fire sykehjem».

Det punktet får Fagforbundet i Oslo til å se rødt.

Krever svar

De siste 7,5 årene, mens de rødgrønne partiene har styrt i Oslo, har alle private kommersielle sykehjem blitt re-kommunalisert. I dag er det ingen kommersielle aktører som driver sykehjem i Oslo, blant annet etter påtrykk fra fagbevegelsen.

– På sykehjem etter sykehjem har mange ansatte gått opp både 50, 70 og 90 tusen i lønn etter at kommunen har tatt tilbake driften. Dette er useriøst fra en fyr som påberoper seg å være en ansvarlig politiker. Her står han fram i Dagsavisen og sier at om han vinner valget så skal han den første uka privatisere fire sykehjem. Hvilke sykehjem er det? Siden dette tydeligvis skal skje allerede fra omtrent 1. oktober må han jo vite det, sier Uran.

Anna Elisabeth Uran er nestleder i Fagforbundet Oslo. (Fagforbundet)

Hun viser til at Oslo vil få trøbbel med å rekruttere og beholde kompetente helsefagarbeidere og sykepleiere hvis de får dårligere betingelser.

– Mener virkelig Oslo Høyre at det er slik at ansatte i pleie- og omsorgssektoren har for høy lønn? Høyre påstår at de er et ansvarlig styringsparti, men her viser de verken styringsevne eller ansvarsvilje, sier hun.

Valgkamp

– Det er viktig å slippe til alle gode krefter. Både innenfor barnehagene, idretten og eldreomsorgen. Byen blir bedre hvis vi slipper til alle med gode ideer, sa Solberg til Dagsavisen.

Oslo Høyre har tidligere sagt at de vil at de åpne opp for konkurranse om sykehjemmene i Oslo, men har ikke før nå gått ut med hvor mange sykehjem de mener bør konkurranseutsettes. De har også uttalt at de vil gjeninnføre den gamle ordningen med å rangere sykehjem etter karakterer, og at pris skal droppes som et kriterium for hvem som vinner konkurransen. Forslaget deres har møtt sterk motstand fra blant annet Rødt Oslo.

Uran i Fagforbundet kjøper heller ikke argumentet om at private sykehjem vil gi økt valgfrihet og bedre kvalitet for brukerne.

– Her er Oslo Høyre på et ideologisk kjør, hvor det å gi private tilgang til fellesskapets midler er viktigere enn å sikre gode tjenester, sier hun, og legger til:

– Det gjøres en fantastisk jobb fra våre medlemmer og alle de andre som arbeider rundt om i byen. De trenger ikke å få en valgkamp som forteller dem at de gjør en dårlig jobb, at markedskreftene gjør dette bedre, og at de plutselig skal bli flinke bare de får mindre lønn og dårligere pensjon.

