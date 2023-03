Rekord-Solberg vil ødelegge Aps 100-års fest: – Skal slåss for å holde på velgerne

GARDERMOEN (Dagsavisen): – Jeg har ikke tenkt så mye på det perspektivet. Jeg pleier ikke se så mye bakover, jeg pleier å se framover, sier Erna Solberg til Dagsavisen.

Søndag ble hun gjenvalgt som Høyre-leder for de neste to årene. Når valgperioden er over har hun sittet som partileder i 21 år.

Det setter Solberg inn i et svært eksklusivt selskap, og gjør henne til en av de lengstsittende partilederne i norgeshistorien.

Hun går foran Einar Gerhardsen og Johan Castberg, som begge var partiledere i 20 år

Hun tangerer snart Oscar Torp, som var partileder i 22 år

Carl I. Hagen har sittet lengst som partileder. Han ledet Frp i 28 år

Dersom Solberg skal sitte like lenge som Hagen som partileder må hun bli værende i sjefsstolen til 2032, det året hun fyller 70 år. Men det har hun ingen ambisjoner om.

– Nei. Det er ikke en ambisjon. Jeg tar hvert valg for seg, selv om jeg nå har sagt at jeg er innforstått med at hvis jeg sier ja til gjenvalg nå sier jeg også ja til å stille til stortinget og være statsministerkandidat i 2025, sier Solberg.

– Det hadde vært i tråd med Høyres eldrepolitikk å fortsette til du er 70?

– Jeg har tenkt til å være et bevis på et aldersvennlig samfunn. Men jeg lar ikke andre legge malen for hva jeg har lyst til å gjøre.

Vil være festbrems

– Det viktigste er at du har motivasjon, sier Høyre-lederen.

NTB spurte Solberg om hvor lenge det er sunt for et parti å ha samme leder.

– Det kommer an på personens egenskaper, evne, engasjement og lyst og partiets ønske, sier hun, og konkluderer selv med at vilkårene er oppfylt.

– Men jeg er jo veldig bevisst på at jeg ikke skal være proppen på toppen. Hvis andre har lyst til å ta over, så får de gi et pip. Men akkurat nå opplever jeg at folk synes at det er greit at jeg blir sittende, sier Solberg til NTB.

Høyre har vært Norges største parti på målingene en stund nå. Men i valg har ikke Høyre vært Norges største parti siden 1924. Siden stortingsvalget i 1924 har Arbeiderpartiet vært Norges største parti ved hvert eneste valg. Det betyr at dersom Ap blir største parti ved valget til høsten kan partiet feire 100 år som Norges største parti.

Den festen har Solberg tenkt til å sette en stopper for.

– Det vil jeg si hadde vært bra. Men når vi nærmer oss valget vil en del velgere falle tilbake til Arbeiderpartiet. Vi skal slåss hardt for å beholde alle velgerne framover, sier hun.

Stille i båten

På Høyres landsmøte, som gikk av stabelen i helga tok Solberg et oppgjør med angrepene som har kommet fra venstresida mot Høyre. Solberg og Høyre har særlig ofte fått kritikk for å sitte stille i båten og ikke komme med nye politiske løsninger, og dermed enkelt hanke inn velgere fra regjeringspartier i krise.

– I så fall sitter vi i en båt som kjører i full fart, kanskje til og med på en høyrebølge, sa Solberg i sin avsluttende landsmøtetale.

– Arbeiderpartiet kritiserer oss for alt nå. At vi sitter stille i båten. At vi stjeler klærne deres. At vi svartmaler. Men det går ikke an å gjøre alt det på en gang, sier Solberg til Dagsavisen.

Hun er ikke enig med de som mener at Høyre har omtrent de samme løsningene som regjeringen på de store krisene Norge står i nå, med høy inflasjon, høye strømpriser og flere som faller ut i fattigdom.

– Vi har ment at vi burde bidra med mer hjelp til bedrifts-Norge. Vi er enige om selve kraftsystemet, og mener det har tjent oss godt så langt. Vi hadde opprinnelig et litt annet strømstøtteopplegg som ville gitt mer til de med lavere inntekter og gitt litt mer insentiv for strømsparing hos de med høyt forbruk, men vi har sagt at når vi har det systemet vi har, så stiller vi oss bak det i stedet for å foreslå andre ting, sier Solberg.

Skatt og kraft

Hun peker på økte skatter på formue, midlertidig økt arbeidsgiveravgift på høye lønninger, kraftutbygging og oppsplitting av fylker og kommuner som saker der Høyre har helt andre svar enn regjeringspartiet.

– Det er en forskjell på skatt, på synet på modernisering av offentlig sektor, og ikke minst at vi har et mye mer pragmatisk syn på at det offentlige har ansvaret for å finansiere offentlige velferdsgoder, men folk skal kunne ha mer valgfrihet. Vi må bruke innovasjonskraften i privat sektor mer, sier Solberg.

Bakgrunnstallene fra Opinions meningsmålinger for Dagsavisen viser at Høyre er det partiet som suger til seg flest av de frafalne Ap- og Sp- velgerne. Men samtidig setter de fleste misfornøyde Ap- og Sp-velgerne seg på gjerdet. Det gjør at regjeringspartiene har en mulighet for å vokse fram mot valget til høsten etter hvert som gjerdevelgerne må finne seg et parti.

