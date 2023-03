Solberg advarer mot Kina: – Ser tegn til en ny kald krig

Saken oppdateres

Solberg åpnet sin tale ved å gi sin fulle støtte til Ukraina og det ukrainske folk. Hun pekte på at verden er i en urolig tid, blant annet i Midtøsten, der krigen i Jemen fortsatt pågår, der Iran brutalt har slått ned opprøret, og der deler av Syria fortsatt er lovløst.

– I Asia rustes det opp for fullt. Kina og Nord-Korea øker sine arsenaler av atomvåpen. Og de opptrer stadig mer truende ovenfor sine naboland, sa Solberg

– Stadig oftere ser vi at udemokratiske land som Russland, Kina og Iran finner sammen. Vi ser tegn til at det senker seg et nytt jernteppe. Tegn til en ny kald krig. En kald krig som, akkurat som den forrige, med jevne mellomrom blusser opp i form av blodige krigshandlinger på ulike steder i verden, sa hun.

– La det ikke herske tvil om hvor Norge hører hjemme i denne alvorlige situasjonen: Det er blant verdens demokratiske land som står skulder ved skulder mot ufrihet og diktatur, sa Høyre-lederen.

Bygger til storm

Høyres landsmøte på Gardermoen ble åpnet av Solberg fredag formiddag, og strekker seg gjennom helgen.

I åpningstalen pekte den tidligere statsministeren på økt satsing på forvaret som helt sentralt for Norge i årene som kommer.

– Vi trenger også en større overvåkenhet i hele samfunnet. Og vi må alle, både bedrifter, offentlig sektor og alle i vår hverdag, tenke over at det kan ligge vanskeligere tider foran oss. At vi må forberede oss på at det kan brygge til storm, sa Solberg.

Hun pekte på at land som Russland, Iran og Nord-Korea i dag på mange måter er avskåret fra vestlige markeder. Det er ikke Kina, og Solberg trakk selv fram at friere markeder ikke har ført til friere mennesker i Kina. Likevel sa Solberg at hun mener vi ikke bør slutte å handle med Kina.

– Det er fortsatt store fordeler knyttet til handel, sa Høyre-lederen.

Vil inn i EU

En av løsningene i en internasjonal spent tid mener Solberg er å melde Norge inn i EU. Hun pekte blant annet på EUs rolle i krigen i Ukraina og i klimaspørsmålet som helt sentrale, også for Norge.

Hun mente også at etter at krigen er over vil USA igjen se mot Asia. Da blir EUs rolle enda viktigere, fordi det foregår en brytekamp mellom EU og USA om hvordan det grønne skiftet skal gjennomføres, og Norge har satt oss selv på gangen.

– Hvor er Norge når de viktige beslutningene fattes? Jo, vi venter på en café i Brussel mens andre land fatter viktige beslutninger som angår oss. Nei, kjære venner, Norges plass i Europa er ved bordet. Sammen med våre nærmeste venner. Sammen med de andre demokratiene. Og med hånden på rattet som bestemmer hvor Europa, og dermed også Norge, er på vei, sa Solberg.