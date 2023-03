Turistskatt får tommel opp fra Høyre – dette er Høyres landsmøtevedtak

Forsøpling, avføring på avveie og slitasje ved populære turmål har gjort at flere kommuner, blant annet i Lofoten, ønsker seg muligheten til å ta ekstra betalt av turistene.

Saken var mye diskutert i valgåret 2019. I Høyre endte det med et nei til å innføre en generell lokal eller nasjonal turistskatt.

Nå sier altså partiet entydig ja til å la kommunene ta inn ekstra skatt fra turister. Det skjedde da landsmøtet vedtok en storresolusjon om lokalpolitikk søndag.

Også regjeringen har i Hurdalsplattformen åpnet for at kommuner kan kreve inn det de kaller «besøksbidrag». Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har varslet at Svolvær kan bli først ut som pilotkommune.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Helge André Njåstad er skuffet over forslaget fra Høyres landsmøte.

–Det føyer seg inn i en ukultur blant politikere å skattlegge folk som ikke har stemmerett i kommunen, sier Njåstad til NTB.

Han understreker at turister inn til Norge er viktig, og at dette skaper arbeidsplasser i distriktet.

– Frp er skuffet over at Høyre har en tendens til å støtte skatteforslagene til de rødgrønne. Man sier at de sitter stille i båten, men det hjelper ikke når båten følger strømmen mot venstresiden i politikken som dette er et eksempel på, sier Njåstad.

[ Høyre-Lindboe oppgitt over hvordan partiet snakker om skolen: – For å lykkes må vi tenke nytt ]

---

Dette har Høyre vedtatt på årets landsmøte:

* Partileder Erna Solberg og nestlederne Henrik Asheim og Tina Bru ble gjenvalgt for to år. Sandra Bruflot ble valgt til kvinnepolitisk talsperson.

* Lakseskatt: Høyre avviser regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk og vil utrede en produksjonsavgift etter færøysk modell, slik næringen selv har foreslått, og andre modeller.

* Kjernekraft: Partiet vil utrede behovene for å ha kjernekraft i energimiksen fram mot 2050 og hva som må til for å få det, kartlegge «hvilket regulatorisk arbeid som må gjøres for å kunne etablere kjernekraft på sikt i Norge» og ta initiativ til tettere nordisk samarbeid om forskning på kjernekraft.

* Vindkraft og elektrifisering: Legge til rette for havvindutbygging knyttet til petroleumsvirksomhet som i dag driftes med kraft fra land for å begrense påvirkningen på kraftsystemet på land. Lyse ut hele arealet på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i 2023 for utbygging av havvind. Si nei til innføring av grunnrenteskatt med tilbakevirkende kraft.

* Forsvar: Høyre ber regjeringen i budsjettet for 2024 legger fram en konkret opptrappingsplan for å nå målet om at to prosent av bruttonasjonalprodukt skal brukes på forsvar. Et forslag om å tillate utenlandske baser på norsk jord, ble avvist.

* Handel med Kina: Et forslag om å si nei til frihandelsavtale med Kina ble avvist. Partiet vedtok i stedet å «fortsette å handle med, men unngå å gjøre oss ensidig avhengige av viktige varer fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med».

* Et forslag om å innføre mobilfri skole ble avvist, sammen med forslag om å heve aldersgrensen for sosiale medier.

* Kommuner som ønsker det, skal få innføre en turistskatt.

* Økonomi: Partiet vil øke grensen for tillatt årlig BSU-sparing fra 27 500 til 35 000 kroner og øke maksgrensen for BSU-sparing fra 300 000 kroner til 400 000 kroner. Partiet vil fortsatt redusere formuesskatten.

* Senke matvareprisene ved å gjennomgå og lette på importvernet for enkelte varer, i tråd med Konkurransetilsynets forslag.

* Alkoholpolitikk: Partiet vil innføre en ordning med automatisk fornyelse av skjenkebevillinger og fjerne forbudet mot «pils i parken» (drikking på offentlig sted).

---