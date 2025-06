Nye eksplosjoner i Teheran – Israel hevder å ha drept ti atomforskere

Satellittbilde tatt lørdag 14. juni viser det iranske atomanlegget Natanz etter et israelsk angrep. Planet Labs PBC via AP / NTB

Ifølge statlig iransk TV har det brutt ut brann i bygningen til statskringkasteren, skriver AFP.

Israel sier også at de har drept minst ti av de sentrale forskerne i Irans atomprogram. Påstanden er imidlertid ikke verifisert.

Iran har på sin side hevdet å ha angrepet flere av hovedkvarterene til de ulike israelske etterretningsorganisasjonene. Både militæretterretningen Aman og siviletterretningen Mossad skal være truffet.

Langt unna atomvåpen

Israel har brukt faren for at Iran er i ferd med å skaffe seg atomvåpen som en begrunnelse for angrepene. Men Iran er langt unna å skaffe seg det, ifølge amerikansk etterretning. Ikke bare var Iran ikke i ferd med å aktivt forsøke å lage atomvåpen, de var minst tre år unna å klare å produsere det, sier fire kilder med kjennskap til saken til CNN.

Nå, etter flere dager med israelske luftangrep, mener amerikansk etterretning at Israel så langt kan ha satt Irans atomprogram tilbake med bare noen måneder, ifølge en av kildene. Selv om Israel har påført betydelig skade på atomanlegget i Natanz, som huser sentrifuger nødvendige for å anrike uran, er et annet, sterkt befestet anrikningsanlegg i Fordow praktisk talt uberørt.

Forsvarseksperter sier ifølge CNN at Israel mangler evnen til å skade Fordow uten spesifikke amerikanske våpen og luftstøtte.

Trump uenig med Gabbard

Israel hevder at Irans atomprogram nærmet seg et vippepunkt der de ville være i stand til å utvikle atomvåpen og har brukt det som én av to begrunnelser for å angripe Iran. Det andre et å få et regimeskifte i Iran. Iran har hele tiden hevdet at atomprogrammet deres kun har sivile mål og at de ikke er interessert i å lage atomvåpen.

Allerede i mars sa USAs etterretningssjef Tulsi Gabbard at Iran ikke var i ferd med å utvikle atomvåpen.

President Donald Trump avviser imidlertid Gabbards uttalelser. Tirsdag sa han til journalister at han «ikke bryr seg om hva hun sa».

– Jeg tror de (Iran) var svært nære å skaffe seg det, sier han.

Trump vil ha avslutning – andre deeskalering

Trump sier også at han ikke bare ønsker seg en våpenhvile – men vil ha en «skikkelig avslutning».

– Vi ser etter noe bedre enn en våpenhvile, sa Trump til journalister tirsdag.

– Vi vil ha en ende, en reell ende, ikke en våpenhvile, sa han videre, og la til at han vil ha en «fullstendig overgivelse» fra Iran.

Andre internasjonale aktører, blant dem Jordans kong Abdullah, har oppfordret til raskest mulig deeskalering.

– Med Israels utvidelse av sin offensiv til å omfatte Iran er det umulig å si hvor grensene for slagmarken ligger. Og det er en trussel mot mennesker overalt. Denne konflikten må ta slutt, sa Abdullah til EU-parlamentet.