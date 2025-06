Biskop Sunniva Gylver åpnet Oslo pride foran domkirken

Oslobiskop Sunniva Gylver heiste regnbueflagget til topps under åpningen av Oslo Pride 2025 foran Oslo domkirke fredag.

Her står hun sammen med leder for Oslo Pride Dan Bjørke. Jonas Been Henriksen / NTB

