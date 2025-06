Vil ha Øya-billetten refundert

Øya-publikummer Gine Jonassen vil ha igjen pengene for billetten. Her fra en tidligere festival Foto: Privat

Øyafestivalen er under mye press fra artister, publikum og aktivister. En kampanje som sprer seg på sosiale medier, mener at festivalen må boikottes for sine samarbeid med DNB og Pepsi, og på grunn av de øverste eierne Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR).

Gine Jonassen har vært på Øyafestivalen hvert år, helt siden den ble arrangert på Kalvøya. Hun sier det å dra på festival er det hun elsker aller mest, og har tidligere ansett det å dra på Øya som helt obligatorisk. Men i år vil hun ikke delta.

– Jeg kan ikke stå og kose meg i sola og vite at pengene går til ulovlig bosetting. Det er helt umulig.

Tidligere i juni ble også den spanske festivalen Sónar boikottet av mange artister og publikummere, på grunn av den samme eierstrukturen som Øyafestivalen ligger under.

Vil ha billetten refundert

Sónar ga alle publikummere som hadde kjøpt billett muligheten til å få denne refundert, om de tok kontakt innen en gitt tidsfrist. Foreløpig har ikke Øyafestivalen gjort det samme.

Jonassen har også kjøpt billett til festivalen, før hun bestemte seg for at hun ikke kunne forsvare å delta. Hun skulle ønske Øyafestivalen ga folk som henne den samme muligheten som Sónar-publikummet fikk.

Gine Jonassen har spurt Øyafestivalen på Instagram om de vil refundere kjøpte billetter. Foto: skjermdump

– Et minimum av anstendighet hadde vært at man fikk frihet til å velge, og ha en løsning hvor man refunderer billetter.

Talsperson for boikottkampanjen mot Øyafestivalen Nina Lillebo, håper også festivalen gjør som den spanske festivalen.

– Vi anbefaler Øya å lage samme løsning for sine publikummere som Sónar gjorde - at de setter opp et system hvor publikum kan be om refundering, skriver hun til Dagsavisen.

Kritisk til Øyas uttalelse

Øyafestivalen publiserte en uttalelse på nettsiden sin og på Instagram fredag 13. juni. Under Instagram-innlegget har Jonassen spurt festivalen om de vil etablere en liknende løsning. Festivalen har ikke svart på spørsmålet hennes.

Dagsavisen har vært i kontakt med Øyafestivalen i forbindelse med boikottkampanjen, og har også spurt dem hvordan de forholder seg til publikummere som har billett, men ikke vil delta. Det har ikke festivalen svart på.

I uttalelsen på nett og sosiale medier, vektlegger Øyafestivalen at de ikke støtter KKR og at ingen midler fra festivalen går direkte til investeringsselskapet. Jonassen sier uttalelsen ikke betrygget henne.

– På Instagram påstår de at ingen av pengene går til KKR, det er jo helt umulig å forstå. De er jo ikke investert i Øyafestivalen for å støtte norsk kulturliv.

Tror de fleste vil dra likevel

Så langt har tre artister trukket seg fra festivalens tirsdagsprogram på Salt, men programmet til selve festivalen består uendret. Jonassen har forståelse for artistene som velger å spille, men mener situasjonen er en annen for henne som betalende publikummer.

– Jeg kan forstå at artistene velger å stille og bruke scenen som en plattform. Men at vi som publikum skal bruke penger og dermed støtte eiere som annonserer eiendom i ulovlige bosettinger på Vestbredden, det er det for meg ikke mulig å rettferdiggjøre.

Tidligere denne uken snakke Dagsavisen med BI-professor og omdømmeekspert Peggy Simcic Brønn om Øyafestivalens rykte. Hun poengterte at de fleste nordmenn som hadde tenkt seg på festivalen, kommer til å dra uansett.

Line Khateeb, leder i Palestinakomiteen Norge, poengterer at også publikum som er til stede på festivalen kan gjøre sitt.

– Publikum på Øya bør boikotte Pepsi, gå med kuffiyeh og vise støtte og solidaritet til Palestina, skriver hun til Dagsavisen.