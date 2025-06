Eide: – Nødhjelpsutdeling i Gaza er blitt en dødsfelle

– Vi mister ikke av syne de pågående grusomhetene i Gaza, der den palestinske befolkningen klamrer seg til livet under helveteslignende forhold, sier han i en uttalelse, som fredag ble publisert av Utenriksdepartementet.

Her retter han skarp kritikk mot det nye nødhjelpssystemet som Israel og USA står bak, og som drives av en nyetablert stiftelse kalt Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

– I møte med ytterligere fordrivelse, bombing og sult har nye mekanismer for nødhjelpsutdeling blitt dødsfeller. Siden slutten av mai er det rapportert at over 400 mennesker har mistet livet mens de forsøkte å motta nødhjelp, sier Eide.

– Dette er fullstendig uakseptabelt. Bruken av dødelig makt rundt distribusjonspunktene må opphøre umiddelbart.

Eide viser til at Israel som okkupasjonsmakt er forpliktet til å administrere Gazastripen på en måte som er til beste for lokalbefolkningen.

– Likevel fortsetter sultende palestinere å bli drept og lemlestet mens de desperat søker livsviktig hjelp, fastslår han.

I uttalelsen ber han også israelske myndigheter om å la FN og hjelpeorganisasjoner øke nødhjelpsleveransene umiddelbart.

– Vi vil fortsette å arbeide for en umiddelbar våpenhvile, betingelsesløs frigivelse av alle gjenværende gisler og full og uhindret tilgang for humanitær hjelp inn i Gaza, i tråd med folkeretten og humanitære prinsipper, skriver han.