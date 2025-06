Endelig skjedde det

Dette er en lederartikkel. En leder gir uttrykk for avisa holdninger og meninger.

Vi har vært gjennom noen tøffe år, med uro og krig ute i verden og stor økonomisk usikkerhet her hjemme. Siden han ble statsminister og fikk de vanskelige tidene i fanget, har Jonas Gahr Støre (Ap) snakket om behovet for en fornuftig og trygg økonomisk styring. Slik skulle vi unngå massearbeidsledighet og at dyrtiden virkelig satte seg og ble til en dyp krise vi vanskelig kunne komme oss over.

Og slik, har det hett fra Støre, vil vi unngå at renta fyker enda mer til værs enn den har gjort. Støre har dessuten gått langt i å love at regjeringens økonomiske politikk ville sørge for rentenedgang. Det har han måttet tåle mye kjeft og latterliggjøring for – for renta har stått stille lenge, på et langt høyere nivå enn vi har vent oss til.