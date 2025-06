Postapokalyptisk oppvekstskildring

Nei, det har egentlig ikke gått 28 år siden de rasende, superraske viruszombiene invaderte London i «28 Days Later» (2002), men vi har sannelig ventet lenge nok på en fortsettelse. Serien bråstoppet med den den frittstående avleggeren «28 Weeks Later» (2007), og på grunn av kluss med rettighetene tok alt så lang tid at den opprinnelige tittelen «28 Months Later» måtte skrotes.

Heldigvis er «28 Years Later» så til de grader verdt ventetiden, i alle fall så lenge man forventer det uventede og ikke en tradisjonell zombiefilm. Ok, de rasende udyrene i serien er teknisk sett ikke zombier, men mennesker infisert av berserker-viruset «Rage», som ble lekket ut av dyrevernaktivister etter at de prøvde å befri forsøksdyr fra et laboratorium i Cambridge. Så akkurat sånn som Covid-viruset ble sluppet løs fra Wuhan, ifølge sikre kilder på Facebook. Men for enkelhetens skyld, la oss uansett bare kalle dem zombier.