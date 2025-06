Eksperter: Derfor klarer ikke Kina å hjelpe Iran

Saken oppsummert: Kina mangler kapasitet til å forsvare Irans installasjoner militært, ifølge sikkerhetsekspert.

Kina og Iran har en strategisk allianse, men Kinas rolle i Midtøsten er hovedsakelig økonomisk og kommersiell.

Kinas president Xi Jinping oppfordrer til nedkjøling av situasjonen, men Kinas innflytelse i konflikten er begrenset. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

– Virkeligheten er at de egentlig ikke har kapasitet til å sette inn kinesiske styrker for å forsvare Irans installasjoner, sier Zack Cooper ved American Enterprise Institute i Washington D.C til New York Times.

Cooper er ekspert på sikkerhetspolitikk og forholdet mellom USA og Kina.

– Det de helst vil gjøre, er å støtte materielt i det stille, gi noe retorisk støtte og kanskje noe humanitær hjelp, sier han.

Kina og Iran er strategiske partnere. I 2021 undertegnet de to landene en omfattende samarbeidsavtale. Begge landene nærer en felles mistillit mot USA.

Annonse

Isfronten brutt

I 2023 bidro Kina til å forhandle fram en avtale mellom Iran og Saudi-Arabia. Isfronten mellom de to rivalene ble brutt, og diplomatisk kontakt ble etablert.

Det ble av mange sett på som en stor seier for Kina i Midtøsten. Nå befinner Kina seg på sidelinjen.

Kinas president Xi Jinping møtte Irans nå avdøde president Ebrahim Raisi i Beijing i 2023. Foto: AP/NTB

For én uke siden gikk Israel til fullt angrep på Iran. Militærtopper ble drept og atomanlegg ble bombet. Mange sivile har mistet livet.

Annonse

Iran har svart med hundrevis av raketter mot Israel. Mange av dem har blitt skutt ned, men noen har truffet militære mål, og noen har rammet sivile.

USAs president Donald Trump har truet med å gripe inn og hjelpe Israel.

Kina kan tape økonomisk

Kina har mye å tape på krigen i Iran, spesielt hvis Hormuzstredet blir stengt.

Annonse

Kina er verdens største importør av olje. Halvparten av denne oljen går med tankskip gjennom Hormuzstredet, sundet mellom Den arabiske halvøya og Iran.

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan Irans eksport av olje til Kina har stoppet fullstendig opp.

Til tross for dette, har Kinas president Xi Jinping uttalt seg dempet om konflikten.

– Det internasjonale samfunnet, spesielt stormaktene som har spesiell innflytelse på partene i konflikten, bør gjøre en innsats for å bidra til nedkjøling av situasjonen, heller enn det motsatte, har han sagt.



Annonse

Barbara Leaf jobbet tidligere tett opp mot Midtøsten for Biden-regjeringen. Hun mener Kina viser manglende vilje til å legge press på sine partnere i Midtøsten, og at dette svekker Kinas posisjon i regionen.



– Ingen sier «vi bør heller ringe Beijing og se hva de kan gjøre her», siden Beijing kun har spilt en rent kommersiell og økonomisk rolle.»



– De tar det som en selvfølge at Kina først og fremst vil ivareta egne interesser, sier hun til The New York Times.