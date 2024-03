Hun vil hjelpe andre. Simen Velle, for eksempel

---

HVEM: StSunniva - rundt 27. (Når hun ikke er i karakter heter hun Sunniva Raknes og er 32)

HVA: Influenser, Tiktok-profil og programleder

HVORFOR: Har skapt rabalder i Debatten på NRK, der hun gikk til angrep på FpU-leder Simen Velle for hans utspill om «tinderifiseringen» av samfunnet. Har også sitt eget program, «Skikkelig sterke intervjuer» på VGTV.

Yo! Hva skjedde med at du plutselig ble en sånn ledestjerne, egentlig?

– Godt spørsmål. Jeg tror jo på mange måter jeg har talt en sannhet for folk. Jeg har vel blitt en ledestjerne for alle som har gode ideer.

Du var på Debatten på NRK og diskuterte mot FpU-leder Simen Velle. Så var du plutselig på galla med samme Velle etterpå. Hva skjedde?

– Det var egentlig bare for å vise at fred på jord er mulig i en hektisk tid. Og så var det jo et bra PR-stunt, for både han og meg.

Du blir en slags tauebåt, som får FpU-lederen opp og fram?

– Politikken i det blir litt uinteressant til slutt. Det handler jo bare om å skape overskrifter. Så tror jeg egentlig at hvis Simen Velle blir statsminister, så blir det ikke for Fremskrittspartiet.

Hæ? Tror du ikke? Kommer han til å bli kasta ut, da?

– Nei! Jeg tror han kommer til å trekke seg ut av politikken, frivillig. Det er noe med at når pannelappen har utviklet seg ferdig, når han nærmer seg tredve, så kommer han til å se annerledes på ting. Men han er for smart og for en god ressurs for Frp til å bli kastet ut.

På Debatten diskuterte du hvorfor unge menn ikke får ligge så mye. Har du noen tindertips til menn?

– Ja, det er ikke så vanskelig. Sjekk med en venninne! Samtidig er det litt som på byen. Bare prat med noen og vent til det blir sent nok, så er de fleste jenter også ganske desperate.

Hvorfor er vi så opptatt av desperate menn, men ikke desperate kvinner?

– Jeg vet ikke egentlig, men jeg kan tenke meg at vi kvinner ikke snakker like høyt om alle liggene våre. Mange gutter skryter av at de får seg mye. Men du ser hva som skjer med en gang jeg sier at jeg har ligget med mange menn. Kommentarfeltet blir bare fylt av slutshaming. Så jenter skryter ikke. Dermed blir ikke illusjonen av at alle andre får seg noe så sterk for oss kvinner.

Så menn som skryter for mye og kvinner som skryter for lite har skylda?

– Ja, jeg tenker vi kan dele litt på det ansvaret.

Eller man kan dumpe de vennene som ligger mye, så det relativt sett blir ok?

– Et konkret råd er å dra på byen og følge med på de guttene som får seg noe. Det skal ikke mer til enn litt nittitalls skatestil og noen tatoveringer, så er jenter ganske lette å forholde seg til.

Hvem blir statsminister først? Du, Unge Høyre-leder Ola Svenneby eller Simen Velle?

– Det tror jeg er meg. For det første er jeg litt penere og diggere enn dem. Folk går jo litt etter det, det var derfor de stemte fram Jonas Gahr Støre. Jeg tror ikke folk er så opptatt av politikken, egentlig.

Har du noen intervjutips? Hvordan kan jeg gjøre dette intervjuet sterkere?

– Jeg tenker at man må stille smarte spørsmål. Kanskje gå litt på Jodel og se hva folk har skrevet om personen først. Så må man ikke være redd for å gi litt av seg selv. Mange av mine intervjuobjekter setter pris på at jeg gir råd.

Nå, faste spørsmål! Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Bare en natt til» av Annijor. Den tar for seg den psykiske lidelsen kjærlighetssorg, som er en av de verste psykiske lidelsene man kan ha. Det er rart det ikke er mer fokus på det som en helseutfordring. Du kan ikke dra på DPS for eksempel, med kjærlighetssorg, det synes jeg er merkelig. Jeg burde tipse Simen Velle om det, faktisk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å hjelpe andre, og å gi råd. Jeg er en omtenksom og empatisk person. Nummer to er at folk snakker om meg, for det tjener jeg penger på. Da kan jeg være en enda bedre person overfor andre.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kommer faktisk ikke på noe. Så er jeg en veldig privilegert person, jeg har jo både looks, brains og personality. Men kanskje nettopp at det er så lite å jobbe med. Jeg skulle ønske at jeg hadde en psykisk utfordring, som kjærlighetssorg, å skrive bok om.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg er ikke så opptatt av andre, og føler liksom ikke det er noen som kunne lært meg noe eller vært spennende å snakke med. Kanskje noen jeg kan hjelpe? Simen Velle for eksempel. Eller kanskje Ola Svenneby?

