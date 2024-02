Krever gøyere samfunn: Da må barn ha mobil, og voksne jobbe mindre

– Venstresiden har gitt opp for fort. Nå spør dere i Dagsavisen om hva som er det neste store prosjektet for venstresiden. Hva var det forrige, da? Velferdsstaten?

Sturle Vik Pedersen raser.

– Jeg vet ikke om det var det dere mente, eller om det var gassrensing på Mongstad som var forrige prosjekt. Men hvis prosjektet var å løfte folk ut av fattigdom, så gir vi oss? Når fortsatt ti prosent lever under fattigdomsgrensen? Det er for dårlig!

Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen utgjør mediehuset 5080. Gjennom mange år, både i Dagbladet, NRK og på egne bein har de to bergenskomikerne laget satire om nyheter og politikk. Fra noe som i hvert fall fra utsida ser ut som et venstreside-perspektiv.

Nå lager de to podkasten 5080 Nyhetskontrollen, gitt ut av Manifest Media, sammen med eks-håndballspiller Mia Hundvin. Dagsavisen møter de to komikerne på den klassiske og nokså brune puben Sara i Oslo sentrum.

Utgangspunktet er Dagsavisens artikkelserie «Veien videre for venstresida», men de to komikerne går i rette med premisset. Hva skal vi med veien videre, når folk fortsatt er fattige i dette landet?

– Hva hvis en brannmann gjorde det? Det er ti mennesker igjen i den brennende bygningen, da går ikke de videre! Du har ikke fullført jobben.

– Høyre, de driter kanskje i det. At ti prosent er bra, for det regulerer inflasjonen. Men for de som bygget velferdsstaten, så er ikke ti prosent ferdig. Sorry! Dere er ikke ferdig! Gå tilbake og gjør jobben, sier Vik Pedersen.

– Tenk om en jordmor sier det! 90 prosent av ungen er ute! Hva er neste prosjekt, istemmer Markus Gaupås Johansen.

– Jeg legger den saksen til å klippe navlestrenger bort. Den trenger vi ikke, sier Vik Pedersen.

– Ok, hvis velferdsstaten ikke er fullført. Hva er så den neste store reformen? Hva burde den være?

– Tja, det er jo kanskje få de siste ti prosentene over fattigdomsgrensen.

– Men hvordan gjør vi det? Med hvilket grep?

– Vi kan redde de med stigebil eller helikopter. Det er samme det! Bare gjør det!

Selvhjelp ut av barnehagen

Nok om premisset. Vi har bedt de to snakke om veien videre for venstresida, men kanskje mest hva de sjøl mener er det viktigste å slåss for.

– Hva kjemper dere for, her i verden?

Markus: – Jeg er en såpass kranglete type at min kamp for noe begynner med en kamp mot. Nå er jeg forbannet på at venstresiden hele tiden maser om skole, skole, skole. Det skal være læring alltid, selv i barnehagen. Vi må slutte med det!

– Slutte å lære ting?

Markus: – Ja! Jeg har en masse SV-venner. Deres viktigste sak er kampen mot Ipad og hvordan få mest mulig læring inn i skolen. De har bare kjøpt høyresidens idé om at grunnen til at det er forskjeller i samfunnet, er at folk gjør det ulikt på skolen. At det er en slags rettferdig konkurranse, og det bare er om å gjøre å gjøre den mer rettferdig, sier Gaupås Johansen.

Nettopp kampen mot mobiltelefon i skolen, og også kunstig intelligens i skolen, har vært viktig de siste par ukene. De to har latterliggjort det standpunktet, også i sin egen podkast.

Markus: – La oss si at de hadde fått det til, at det ble perfekt konkurranse på skolen. Så hadde det likevel vært konkurranse! Med like mange vinnere og tapere. Jeg klarer ikke å forstå at det skal være en måte å bli kvitt fattigdom på. SV er jo besatt av skole! Snakker om heldagsskole og masse sånne ting. Det hadde vært veldig bra med et parti som sa at vi tar barndommen tilbake. Som kjempet for å gi barna frihet.

Sturle Vik Pedersen (til venstre) og Markus Gaupås Johansen tar et oppgjør med venstresida. Det gjør man selvsagt på Youngstorget. (Aslak Borgersrud)

Sturle: – Og da ikke sånn Oliver Twist-barndom. I barnehjem hvor du må leve av å stjele. Vi må ha en god barndom.

Markus: – Før var arbeidslinjen at alle skal få jobb. Nå er det sånn at all skal jobbe. Jeg føler det samme skjer på skolen. Før var det utdanning til alle, en viktig rett. Nå er det blitt «alle skal på skolen mest mulig».

Sturle: – Og de utviklingssamtalene! Hva kan du gjøre for å bli bedre? De er fem år gamle! Skal vi virkelig begynne med sånne selvhjelpsbøker, allerede da? Skal de analysere seg sjøl? Det bør de faktisk få slippe.

– Er det ikke bra at også arbeiderklassens barn skal få best mulig utdanning, da?

Markus: – Jo da, men at det skal være det viktigste i politikken? I stedet for å lage barndommen til bare en forberedelse til arbeidsmarkedet, så kan vi se på barndommen som høydepunktet i livet! Jeg vet ikke om det ville være populært å tenke sånn.

Sturle: – Barna ville nok likt det. Det er det samme som i eldrepolitikken. Tenk om vi hadde brukt den på å lage en god og verdig alderdom. De eldre ville nok likt det!

Markus: – Nei, vi må ha mest mulig læring der også. Ikke noen Ipad på gamlehjem.

Uansett er det kanskje ikke skolepolitikk man skulle forvente at var 5080-humoristenes aller største kampsak. Men sånn er det, altså.

– Er dette virkelig det aller, aller viktigste for dere?

Markus: – Barndom er blant de viktigste tingene. Jeg har jo barn, som går på skole. Og det er symptomatisk. Venstresiden hadde monopol på ideen om at markedet skaper ulikhet. Nå har de forlatt den. Men «å dele mer» er en intuitivt god sak. Hvis noe er medfødt, så er det det. Det oppstår i alle kulturer.

Matkøene

Så, hvordan deler man best mulig? Gaupås Johansen og Vik Pedersen er ikke imponert av de nye ideene på venstresida om dagen.

Markus: – Det er trist hvis folk i Unge Venstre skal være tidligere ute enn venstresiden med å komme på gode ideer som vil gjøre livet bedre for folk.

– Hva tenker du på da?

Markus: – De har begynt å lefle med for så vidt legalisering, men også borgerlønn. Det var veldig tydelig under korona. Da ble det i praksis innført borgerlønn for sånne som oss. Frilansere. De innså, helvete, hvor mye byråkrati skal det være om alle vi skal dokumentere inntektene våre? Vi bare gir de penger. Det var jævlig bra.

Sturle: – Rett før jul var det lange matkøer. Så ble det nesten et argument at «Vi ikke kan gjøre noe med det, for da øker vi kjøpekraften og forstyrrer renten». Men hvis du har et så skjørt samfunn, da må man endre strukturen. Hvis du kjører båt, og kan ikke redde ti personer for da synker båten. Da bygger du en ny.

Markus: – Inflasjonsmålet er blitt viktigere enn alt annet. Hvis verden går under kan vi ikke redde den, fordi det kan skape overoppheting i økonomien. SV suser jo oppover på meningsmålingene. Men hva faen gjør de? Jeg aner ikke. Det er bare fordi Arbeiderpartiet glir så langt mot høyre.

Vil snakke ideologi

– Hva mener dere er venstresidens viktigste utfordring?

Markus: – Venstresidens største utfordring er å få politikk til å bli noe folk kan ønske seg. Lage en idé om et samfunn hvor folk har det bedre og gøyere. For eksempel kortere arbeidsdager.

Sturle: – For eksempel hvor de har råd til å betale mat. Det tror jeg folk vil synes er kjempegøy.

Markus: – Bedre barndom. Mer fritid. Mindre konkurranse. Hvis vi klarer å skape entusiasme om et sånn samfunn. Borgerlønn, også. Hvis du får en garantilønn kan du kanskje fortsatt spille i det bandet ditt. Så slipper du å bli forretningsadvokat.

Sturle: – Forfattere har jo det. Stipend, det er jo borgerlønn for forfattere. Jon Fosse, han kan bo i den borgerlønn-grotten og skrive lite grann. Det har jo verdi.

Sturle: – Men nå må det ikke bli en sånn ny opplysningstid. Æsj!

Markus: – Grekerne hadde jo slaver. Men da var det en fantastisk oppblomstring av ideer, dikterkunst og gøye fester. Det er skjer jo alle steder der man har innført borgerlønn-greier. Masse folk som lager gøye olabilløp. Kule hager. Gjør det fint rundt seg. Det er jo det som kommer til å skje hvis du stoler på mennesker og gir de penger. Så vil de betale tilbake.

– Hvordan får man oppnådd størst endringer? Dere har jo valgt en litt uvanlig vei for politisk aktivisme?

Markus: – Det er ikke politisk aktivisme som driver vårt virke som komikere.

Sturle: – Nei, det håper jeg ikke.

Markus: – Det finnes mer effektive måter å få politisk forandring på. Hvis vi virkelig ville noe, så skulle vi vært terrorister eller noe. Det ville vært mer effektivt enn komikere.

Markus: – Vi er kanskje ikke engasjert nok til å bli med i et politisk parti. Eller lenke oss fast. Kanskje hadde vi vært mer engasjerte hvis vi ikke hadde fått utløp for det hver dag på kontoret.

Sturle Vik Pedersen (til venstre) og Markus Gaupås Johansen foran Arbeiderpartiets hovedkontor i Oslo. (Aslak Borgersrud)

– Har dere aldri demonstrert noe særlig?

Markus: – Vi var med å demonstrere mot Bush, i irak-krigen.

Sturle: – Vi lagde plakater med «Mammaen til Bush er en hore». Og «Tony Blair går i dameklær». Det var mest fordi det rimte. Husk at dette var lenge før woke og metoo. Vi bare prøvde å ramme de på toppen der det gjorde mest vondt. Men det fikk nok ikke så mye å si for utfallet av krigen.

– Har dere noe forhold til arbeiderbevegelsen?

Markus: – Ja, et litt romantisk forhold. Min mormors familie var kommunister, litt uklart om de var med i NKP eller AUF, det var vel litt av hvert. Men hennes brødre mistet livet hele gjengen under krigen, for de var med i den militante delen av motstandsbevegelsen.

– Det har vært en stor greie i vår familie, for de fikk jo bare tyn for det etter krigen. At de var med i feil side av motstandsbevegelsen. Men de fikk til slutt et fjell oppkalt etter seg i Antarktis. Da han siste døde etter krigen, så brukte presten talen til å skjelle ut brødrene fordi de hadde engasjert seg i den kommunistiske delen av motstandsbevegelsen.

Sturle: – Og så gikk vi i klasse med en som sang «Internasjonalen».

---

Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen

Barndomsvenner fra Eidsvåg i Bergen, som driver humorkollektivet 5080, nå som podkasten 5080 Nyhetskontrollen

Har tidligere laget 5080 Nyhetskanalen, som en del av NRK Satiriks.

Sammen har de to skrevet boka «Størst av alt er 5080 nyhetskanalen», mens Gaupås Johansen også har skrevet «Hva er humor», utgitt på Universitetsforlaget.

---

For dårlig på å utnytte kriser

– Går dette bra til slutt, tror dere?

Markus: – Med verden? Nei! Haha! Jeg har alltid vært optimist. Men nå er det faen meg så mye. Jeg vet ikke om det er jeg som blir mer nevrotisk med årene. Men det er jævlig mye drit nå.

Sturle: – Men tenk hvor drit det var i 1942. Det var ganske dårlig da også. Men det kan jo være det blir bedre! Det kom jo noe godt ut av andre verdenskrig. Vi lagde FN. Mange ble løftet ut av fattigdom. Vi fikk vaksineprogrammer.

Markus: – Det kan komme noe godt ut av kriser. Men nå tenker folk på kriser som bare en forbigående greie. Vi må bare bli ferdig med det, så går vi tilbake til sånn det var før. Det synes jeg er trist. At ikke venstresiden benytter seg av kriser.

– Der er høyresida bedre?

Markus: – Ja, faktisk

– Men går verden framover?

Markus: – Noen ting blir bedre. Det er jo mindre vold og kriminalitet. Folk behandler hverandre mer skikkelig. Men når det gjelder klima, så klarer jeg ikke være like positiv. Og det er jo det viktigste.

Sturle: – Jeg tror det er hyggeligere for kvinner å være på julebord nå enn for tjue år siden. Men generelt er det vanskelig å si. Spesielt når man lever i verden. Hvis man kunne zoome ut var det kanskje lettere å se.

