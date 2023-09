– Det er noe verdig over det norske demokratiet – selv om det er bittert å tape

---

Hvem: Rina Mariann Hansen

Hva: Avtroppende næringsbyråd og tidligere ordførerkandidat i Oslo (Ap)

Hvorfor: Tapte kommune- og fylkestingsvalget 2023 og må se ordførervervet gå til Høyre

---

For å oppsummere valget i Oslo for din del: Du ble ikke ordfører likevel?

– Nei.

Er du skuffet over det?

– Nei, jeg er ikke skuffet over at jeg ikke har fått en bestemt posisjon. Men jeg er jo skuffet over at det ble borgerlig flertall i Oslo. Det betyr bare at vi i Arbeiderpartiet og de andre på venstresiden må jobbe enda hardere for å nå fram til folk med vårt budskap. Og dette tror jeg mange i Ap har sagt de siste dagene, men dette er jo et altfor dårlig resultat både nasjonalt og for Oslo. Dette må vi evaluere grundig og se på hva vi som parti må gjøre nå.

[ Erna og Sindre: Skandalen er komplett ]

Hva er grunnen til at dere ikke nådde helt opp i et ellers jevnt valg?

– Veldig mange har pekt på lav valgdeltakelse, og det har selvsagt noe å si. Jeg tipper det er en kombinasjon med nasjonale faktorer. Men vi er nødt til å gå i oss selv og finne ut om det er politikken eller retorikken vår folk ikke vil ha, eller om det er at vi ikke klarer å formidle budskapet godt nok. Så få dager etter valget, så har jeg ikke noen krystallklart svar på dette.

Vi har sett gledesscener i Høyre, og det virker som om det er sterke følelser i politikken. Dere tar vel et valgnederlag dypt personlig?

– Det er klart det går inn på oss. Men samtidig: Maktskifter i Norge er det noe ordentlig og ryddig over. Det er ingen som anklager hverandre for å ha «stjålet valget», eller …

[ Lahlum om oppvasken i Ap ]

Du tenker på Donald Trump? Ja, la oss si at Raymond Johansen nektet å anerkjenne Oslo-valget, og nektet å gå av som byrådsleder? Det virker jo bare komisk …

– Ja, ikke sant. Da er det noe fint over at allerede neste morgen, dagen etter et valgnederlag, så står Raymond Johansen og Høyres Eirik Lae Solberg der sammen på Politisk kvarter på NRK. Det er en høflig og ordentlig tone, det er en raushet. Det er noe veldig verdig ved det norske demokratiet – selv om det er bittert å tape.

Men du har også vært med på vinne to valg i Oslo, i 2015 og i 2019, så du vet hvordan det er også?

– Ja, og jeg har også vært med på å vinne utrolig gode valg i Oslo, med over 30 prosent – og likevel blitt sittende i opposisjon! I politikken kan man oppleve alle varianter. Nå går vi i opposisjon, men jeg vet ikke hvilken komité jeg skal i ennå. Vervene blir fordelt på oss i bystyregruppa etter hvert.

Et nytt tilskudd til gruppa er ingen ringere enn tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland?

– Ja, og det gleder jeg meg kjempemye til! Gro er jo en veldig skikkelig og ordentlig dame, og jeg er helt sikker på at Gro kommer til å gjøre en strålende jobb og være en styrke for vår gruppe.

Over til noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser ekstremt mye, men den boka som har gjort mest inntrykk på meg i år, er «Vi fattigfolk» av min venninne Anna-Sabina Soggiu. Den vil jeg anbefale til alle å lese.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Nå får jeg kanskje mer tid til å skeie ut. Da vil jeg gå mer tur i skogen, sove mer i telt, lese enda flere bøker og være mer sammen med vennene mine. Litt kjedelige utskeielser, kanskje, men jeg gleder meg til det.

Hvem vil du helst stå fast i heisen med?

– Kan du ikke heller spørre om hvilken «stå fast i heisen-situasjon» jeg velger? Oslos mest legendariske stå fast i heisen-historie må være da treneren og en hel haug med spillere fra Vålerenga ble stående fast i heisen på Rådhuset. Det var i 2005, de hadde vunnet seriegull og skulle opp for å bli hyllet av på balkongen. Det er en ganske liten heis, så det må ha vært trangt for mange. Det skulle jeg gjerne opplevd på nært hold!

Til slutt: Raymond er vag på om han vil fortsette i Oslo-politikken etter valgnederlaget. Kanskje det blir du som stiller som byrådslederkandidat neste gang?

– Det er det altfor tidlig å mene noe om! For det første er det kjempelenge til, for det andre må vi finne ut hvem som skal gjøre hva i denne perioden, og så må vi gjøre en god jobb i bystyret slik at vi får mest mulig gjennomslag for Aps politikk. Så får vi se hvordan det går!

[ – Kan hende Erna må betale prisen og ofre karrieren ]