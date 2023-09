Peggy Brønn: – Kan hende Erna må betale prisen og ofre karrieren

– For kort tid siden nevnte jeg at dersom det var flere skjeletter i skapene så måtte de fram nå. Men nei da, de fortsetter å drysse ut en etter en. Og alle blir avslørt av mediene – som for øvrig gjør jobben sin, det bør det norske folk bør være veldig takknemlig for, sier Peggy Brønn.

Hun er professor emerita ved Handelshøyskolen BI, og har lang erfaring fra forskning og undervisning i PR og kommunikasjon. Brønn frykter avsløringene av Sindre Finnes’ aksjehandel, som føyer seg inn i alle de andre politikerskandalene i år, bidrar til en økt politikerforakt.

Krevende øvelse

Brønn tror det vil være krevende for Erna Solberg å fortsette framover.

– Jeg er ikke ekspert på det juridiske, men norske borgere er de som må bestemme om de har tillit til henne eller ikke. Men akkurat nå, med alle sakene som pågår, er det høyst sannsynlig at nordmenn er i ferd med å få nok av dårlig oppførsel fra politikere og deres ektefeller, sier Peggy Brønn.

Folk er rett og slett utslitt av alle avsløringene og det kan godt hende at Erna uansett må betale prisen og ofre karrieren som følge av dette — Peggy Brønn, professor

Rolleavklaring

Petter Gottschalk, også han professor ved Handelshøyskolen BI, har forsket mye på økonomisk kriminalitet. Han er spent på hvem som til syvende og sist må ta tak og ordne opp i det juridiske ved saken.

– Hva bør skje med de sakene der Erna Solberg kan ha vært inhabil uten å vite om det?

– Rent kriminologisk er nok de sakene sannsynligvis foreldet. Men det er klart at både den som lekker innsideopplysninger og den som misbruker innsideopplysninger gjør noe straffbart. Men jeg tror neppe noen i politiet vil ta tak i det som er nå, så mange år etterpå, sier Petter Gottschalk.

– Spørsmålet som engasjerer meg mest er hvem som skal ta tak i dette, selve rolleavklaringene mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Økokrim, sier Gottschalk.

Erna Solberg (H) sier hun ikke kan kategorisk utelukke at ektemannen fanget opp informasjon som han brukte da han handlet aksjer mens hun var statsminister, skriver NTB.

– Jeg er helt sikker på at Sindre ikke har fått innsideinformasjon av meg, sier Høyre-lederen.

– Kan hun fortsette som statsministerkandidat og fremtidig statsminister etter dette?

– Nå har jo hun nå tatt første skritt og distansert seg fra hans handlinger, og slik jeg ser det er det to alternativer: om hun skulle bli statsminister så må det skje med full kontroll, det vil si at mannen hennes overvåkes døgnet rundt. Eller så må Høyre finne en annen statsministerkandidat. Det siste ville kanskje være det klokeste.

– Den store endringen som er i ferd med å skje når alt rakner, slik alle habilitetssakene vi har sett i år viser, er at vi er i ferd med å forlate tillitssamfunnet og gå over til kontrollsamfunnet. Og det syns jeg er veldig trist, sier Petter Gottschalk.

Elitistisk

Peggy Brønn mener flere av habilitetssakene som er avslørt i år også bidrar til mer politikerforakt, fordi det gir et bilde av politikere som rike og privilegerte.

– Aksjehandel – noe som smaker av elitistisk finansvirksomhet og ikke noe vanlige borgere driver med – gjør at norske politikere ikke fremstår fullt så folkelige som de liker å gi seg ut for å være, sier Brønn.

– Hva må Erna Solberg gjøre for å kunne fortsette i politikken?

– Å ta tydelig avstand fra ektemannen. Vi har sett det mange ganger: kvinnelige politikerne med ektemenn som oppfører seg dårlig må distansere seg fra ektefellens dårlige oppførsel hvis de skal overleve i karrieren. Hillary Clinton klarte det etter å ha blitt fullstendig ydmyket av ektemannen. Omstendighetene er selvsagt noe annerledes, men kan Erna ta en Hillary? Det gjenstår å se, sier Peggy Brønn.

