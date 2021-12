Marion Ravn om årets Maskorama: – Det er helt koko!

Hvem: Marion Ravn

Hva: Artist

Hvorfor: Lørdag er det finale i Maskorama, der Marion Ravn sitter i detektivpanelet. Er også aktuell med låta Hold meg i hånda.

Hvordan vil du beskrive årets sesong av Maskorama, sammenlignet med fjoråret?

– Jeg vil si at det er offisielt helt koko! Det at Abid Raja har gått på huk fire lørdager på rad, er helt vilt (Raja gjemte seg i nissekostymet, red.anm.). Synes også det var veldig gøy at Christian Ringnes takket ja til dette. Så ja, det er enda villere enn i fjor. Og enda bedre, større og fantastiske shownumre.

I år er publikum med. Hvordan har det påvirket stemningen?

– Det utgjør en veldig stor forskjell, spesielt for oss i panelet. Det var jo bare oss tre og programleder i fjor, så det er veldig deilig med den energien vi får tilbake. Og det er så klart også veldig deilig for dem som opptrer, at det er publikum der, og ikke bare et kamera. Så det bidrar nok også til følelsen av at det er mye større i år.

Detektivpanelet, bestående av Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm. (Julia Marie Naglestad/Fremantle/NRK)

Hvem har imponert deg mest av årets deltakere?

– Det er litt vanskelig å velge en favoritt, jeg føler at alle er veldig forskjellige. Av dem som er igjen, synes jeg Snømonsteret synger veldig bra – har fantastisk range, går veldig høyt. Samtidig er det ikke en sangkonkurranse, heller. Jeg synes Dragen lager veldig bra show, har kule sangvalg og mye energi. Og Bamsen synger også veldig bra.

Hva vil du si er den største overraskelsen så langt?

– Så langt er det at Abid Raja har gått på huk, haha. Jeg hadde utelukket ham helt siden han er over 1.90 høy, så det syntes jeg var veldig gøy.

Nissen viste seg å være Abid Raja. (Julia Marie Naglestad/Fremantle/NRK)

I forkant av hver opptreden får man hint om hvem som kan skjule seg masken. Blir du klok på hintene eller bidrar de mer til forvirring?

– Det er litt forskjellig fra lørdag til lørdag. De er jo veldig vanskelige, men de hjelper deg kanskje til å komme litt nærmere svaret på hvem de kan være. Men jeg så for eksempel på Margaret Berger, at det er viktig også å høre på sangstemmen. Ellers kunne det gule teltet tatt meg i helt feil retning.

[ Espen Eckbo: – Jeg ville ikke bli en poster-boy for folk som ikke viser hensyn ]

Du har gjettet riktig to ganger. At Havfruen var Haddy Njie og at Nøkken var Margaret Berg...

– Og Christian Ringnes (Ringnes gjemte seg bak heldiggrisens maske, red.anm.). Så jeg har faktisk hatt tre rette.

Tre rette er det, ja. Det må vi få riktig. Hvordan synes du at du har gjort det – totalt sett – i forhold til dine meddetektiver?

– Jeg er litt stolt av at jeg har fått tre rette. Det er kanskje litt urettferdig siden jeg har jobbet tett og er venner med både Haddy og Margaret. Jeg følte jeg kjente igjen sangstemmen deres, hadde et lite pluss der.

– Det blir også et slags samarbeid. Jeg kom jo fram til Christian Ringnes fordi Nicolay gjettet at det var noen som hadde noe med penger å gjøre. Så jeg skal ikke ta all credit for det der.

Marion Ravn sang duett med Snømonsteret forrige lørdag. (Julia Marie Naglestad/Fremantle/NRK)

Du sang duett med Snømonsteret sist lørdag. Hvordan opplevde du det?

– Jeg var utrolig nervøs hele lørdagen. Det var ganske spesielt å være detektiv en time på lufta, og så gå rett opp på scenen. Vanligvis får man pustet litt ut og drukket litt vann før man går og synger, så jeg kjente at det var høy puls. Men da jeg først var i gang, var det utrolig gøy. Nå vet jeg ikke hvem det er, men jeg syntes det var veldig stas at han hadde lyst til å synge med meg.

[ Cecilie Mosli om «Askepott»: – Å tulle med tradisjoner er en risikosport ]

Dragen, Snømonsteret og Bamsen møtes i finalen lørdag. Hvem tror du – per nå – skjuler seg bak maskene?

– Det hadde vært veldig gøy om Vegard Ylvisåker er Snømonsteret. Jeg har tidligere gjettet at Alexander Rybak er i Dragen, jeg er litt usikker på den. Har også vært inne på Victor Sotberg. Og i Bamsen tror jeg på enten Ingeborg Walther eller Lisa Børud, men jeg er ikke sikker i det hele tatt.

– Jeg er litt stolt av at jeg har fått tre rette, sier Marion Ravn. (Julia Marie Naglestad/Fremantle/NRK)

Da skal vi over på de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Ah, det var et vanskelig spørsmål, nå må jeg tenke litt og gå i bokhylla mi. Skal vi se ... jeg har en bok med André Bjerkes samlede dikt. Den har betydd mye, og inspirert meg mye i låtskrivingen, så jeg sier den.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familie og god mat.

Hvem var din barndomshelt?

– Sissel Kyrkjebø. Hun var jo Den lille havfruen og hadde også Se ilden lyse-låta, så det gikk mye av det hjemme hos Ravn-familien.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har litt nordnorsk temperament. Men jeg kan vel skylde på genene, begge foreldrene mine er nordnorske.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg masse marsipan og Grandiosa – alt godt jeg kan komme over. Men nå i juletider blir det vel mest marsipan.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– For kvinners rettigheter, at vi får beholde de rettighetene vi er så heldige å ha her i Norge.

Er det noe du angrer på?

– Jeg prøver egentlig ikke å angre så mye. Tenker heller at jeg får lære av det, og ta det med meg videre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Stevie Nicks fra Fleetwood Mac. Jeg synes hun er en helt fantastisk artist, og tror hun har mange gode historier. Jeg kunne fått noen tips, og sunget litt. Tror de timene der kunne gått fort.

[ Helene Olafsen: – Vi «disrespecter» ikke, vi svarer bare på oppgaven ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen