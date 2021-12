Helene Olafsen: – Vi «disrespecter» ikke, vi svarer bare på oppgaven

Hvem: Helene Olafsen (31)

Hva: Programleder og tidligere snøbrettkjører

Hvorfor: Deltaker i TV 2-programmet Norges nye megahit, hvor det er om å gjøre å lage den største hitlåten.

Gratulerer, Helene! Du har vært på topplistene med begge låtene dine fra «Norges nye megahit» jo!

– Ja, herregud. Dette er den sjukeste dagen i mitt liv. Det er så surrealistisk, altså. Men det er også veldig gøy.

Du må jo stå der lørdag kveld og synge direkte. Har det vært flaut?

– Det er det jo selvfølgelig. Jeg angra veldig lenge på at jeg hadde takket ja. Men den største grunnen til å takke nei, gikk mest på «hva hvis jeg dummer meg ut?». Og det er ingen god grunn.

[ «Nissene i bingen»: Dette er skikkelig julemoro ]

Så du er glad du ble med?

– Ja, veldig. Det er så gøy å sitte i studio med noen av Norges beste musikkprodusenter og mentorer. Selv om jeg på ingen måte er en ekte artist, er jeg takknemlig for at jeg har fått oppleve prosessen det er å lage en låt.

Har du fått mye tilbakemeldinger fra seere?

– Helt vanvittig mye. Folk har sendt masse meldinger og videoer – det er i det hele tatt mye hyggelig respons. Det er kanskje noe av det jeg ikke hadde sett for meg, at det skulle nå så mange. Å få lov til å være en del av så mye gode følelser hos folk er et privilegium. Også får jeg masse meldinger fra foreldre som sier jeg må slutte. De blir gærne av at barna deres spiller sangene mine på repeat, ha ha!

Har du hatt noen artistdrøm da?

– Nei, egentlig ikke. Men jeg har hatt en drøm om å være med i en musikal. Å være en del av en gjeng som øver sammen, og spiller forestillinger etter forestillinger. Det har virka veldig kult.

Håper du det byr seg noen mulighet, nå som du har bevist at du kan toppe hitlister?

– Ha ha, nå må jeg være forsiktig med hva jeg sier, det er en grense for hvor mye jeg skal gjøre av ting jeg ikke kan! Men jo, det hadde vært stas. Jeg kan spille et tre eller noe.

[ Anders Danielsen Lie: – Jeg har blitt mørkere og mørkere, jeg vet ikke om det kan bli noe verre, jeg ]

Er det noen av de andre deltakerne som har overrasket deg?

– Egentlig alle. Nivået har vært overraskende høyt. Det er et vilt konsept, og ingen visste om det funka, det hadde bare vært en teoretisk idé. Også har vi plutselig tre låter fra programmet inne på topp-femti-lista i Norge. Man har jo bare en dag til rådighet, liksom. Så det er også takket være vanvittig flinke folk i bransjen.

Er det noe problematisk da, med at kjendiser kan havne på topplista så fort, mens faktiske artister som bruker år av livet sitt på en låt, aldri får sjansen?

– Man kan sikkert problematisere det hvis man vil. Men musikk er så mange ting. Vi legger ikke skjul på hva dette konseptet er, et slags NM i hit-laging. Jeg tar meg ikke nær av folk som mener vi «tar TV-tid fra seriøse artister». Det er ikke et godt argument, for dette er et annet konsept. Dessuten er hele prosessen et teamwork der de som er med på å lage låtene er artister og produsenter som fortjener oppmerksomheten. Men at konseptet kunne funka med ekte artister også er jo en annen diskusjon. Det er deilig å være gammel nok til å ikke ta det så veldig innover seg lenger. Alt trenger ikke være så alvorlig, dette er en gøy lek. Vi «disrespecter» ikke, vi svarer bare på oppgaven vi har fått.

Helene Olafsen fremførte låta «Ludvig Daae» under første sendingen av Norges nye megahit. (Espen Solli / TV 2/TV 2)

Hvem av dommerne synes du er skumlest å få terningkast av?

– Christine Dancke, kanskje, hun har vært den strengeste til nå. Men vi veit hva vi er med på, og at dommerne ikke bedømmer oss som mennesker. Jeg mister ikke nattesøvn av de terningkastene.

Er det en spesiell sjanger du håper å få prøvd deg på?

– Vi er jo inne i en viss høytid nå. Ha ha.

[ Carina Dahl: – Det er så typisk Norge å ha en mening om folk man ikke vet noe om ]

Noen faste spørsmål. Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kjæresten min.

Hvorfor det?

– Hallo, det er jo klinetid!

Er det noe du angrer på?

– Det er mye, det. Men jeg bruker ikke mye tid til å tenke på det.

Hvem var din barndomshelt?

– Line Lunde Østvold, snowboarderen.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er vanskelig å skeie ut fra noe veldig ustrukturert.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen