Helsedirektoratet skal i høst i gang med et prøveprosjekt der de vil ta i bruk spyttprøver til hjemmebruk for å teste for koronaviruset. Direktoratet venter nå på å få levert testutstyr og håper å kunne starte opp i september, forteller assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

I samarbeid med blant annet Oslo kommune gjennomførte Helsedirektoratet allerede i juni en første prøvestudie med spyttprøver blant 800 personer som kom for å teste seg ved teststasjonen på Aker sykehus i Oslo.

– Analyse av spyttprøvene fanget i stor grad opp de samme smittetilfellene som de tradisjonelle hals- og neseprøvene, skriver Nakstad i en e-post til Dagsavisen.

Håpet er at enklere spyttprøver kan erstatte hals- og neseprøvene som nå brukes for å teste folk for koronasmitte.

Vil anbefale spyttprøver

Testene gjennomføres i dag ved at en sykepleier fører en lang bomullspinne inn i nesa og ned i svelget på den som skal testes. Pinnen skrapes mot slimhinnene for å hente ut virus. Spesielt neseprøven kan være ubehagelig og testmetoden tar mye tid og ressurser både for helsepersonell og dem som mistenker smitte.

I Oslo er testkapasiteten helt sprengt og det kan være lange ventetider både på koronatelefonen for å få bestilt tid for testing og på teststasjonen på Aker sykehus.

Byrådet i Oslo lovte tirsdag å trappe opp testkapasiteten de kommende ukene og bemanningen ved koronatelefonen er allerede økt.

Om prøvestudien som blir gjennomført i høst gir gode resultater vil Helsedirektoratet anbefale at spyttprøver tas i bruk i hele Norge for dem som har milde symptomer på koronasmitte, sier Nakstad.

– Vi tror dette vil senke terskelen for at folk med symptomer på covid-19 faktisk tar en test. For pasienter med alvorlige symptomer, eller som er inneliggende på sykehus, vil vanlig prøvetakingsmetode fortsatt kunne brukes, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Har etterlyst spyttprøver

Helsebyråd Robert Steen i Oslo har helt siden i vår etterlyst selvtesting av korona som et ledd i å minske presset på teststasjonene. Seinest tirsdag denne uka gjentok Steen etterlysningen om statlig hjelp til for eksempel spyttprøver for å få opp testkapasiteten i Oslo.

Spyttprøve-prosjektet er også langt på vei i tråd med et forslag en gruppe forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har kommet opp med som Dagsavisen omtalte tirsdag.

Ved hjelp av datamodeller mener forskerne å ha funnet ut at ukentlig spyttprøvetesting av alle personer i husholdninger med fire eller flere personer vil kunne stoppe koronasmitten raskere og billigere enn dagens testsystem.

De siste ukene har koronasmitten igjen økt. Målt mot folketallet har den økt mest i Oslo, i følge Folkehelseinstituttets siste smitteoversikt.

