Hver dag ringer tusenvis av folk til Oslo kommunes koronatelefon. Men særlig nå i etterkant av sommeren har mange møtt sprengte linjer, og ikke fått snakke med kommunens fagfolk. Kapasiteten er sprengt, skriver Aftenposten.

Lørdag var det bare 7 prosent av de som ringte, som fikk svar. Nå øker Helseetaten kapasiteten dramatisk.

– Mandag 10. august er det 20 ansatte til å besvare telefoner. Det er mellom 6 og 10 flere enn forrige uke. Vi jobber med å få mer bemanning på plass, forteller Christian Ekker Larsen i Helseetaten til Dagsavisen.

Titusener av samtaler

Ekker Larsen skriver i en epost at det den siste uka har vært mellom 2000 og 5000 som hver dag har ringt. På det minste har det vært 143 innringere, mens den dagen med mest pågang registrerte de hele 21.886 innkommende samtaler. I sommer var det daglig rundt 600-700. Han innrømmer at svarprosenten er for lav.

– Det er ikke bra at så mange kommer gjennom. Vi jobber på spreng for å håndtere flere samtaler, skriver han.

Samtidig jobber de med å lage en nettløsning, så folk kan registrere seg for testing selv, og dermed slippe å ringe kommunen.

Krevende å bemanne opp

– Det er for dårlig, sier Robert Steen.

Helsebyråden fra Arbeiderpartiet sier at både smitten fra Hurtigruten og fra de fire festene i Oslo gjorde at pågangen til koronatelefonen på kort tid økte ti ganger det som har vært vanlig den siste tiden. Han sier det er krevende å bemanne opp så kjapt og mye som pågangen krevde.

Helsebyråd Robert Steen (Ap)

– Kom det nye utbruddet litt bardust på?

– Utbruddet fra de fire festene i Vestre Aker kom overraskende på og det var vanskelig å drive smittesporing. Det er ikke passasjerlister på fest, og ingen hadde oversikt alene over hvem som hadde vært til stede.

Varsler flere tiltak

– Er Oslo kommune godt nok rustet for et nytt utbrudd?

– Oslo kommune er rustet for et nytt utbrudd. Vi har god kapasitet på smittesporing og for testing av alle med symptomer, og følger situasjonen svært nøye. Dersom smitten spres vil flere tiltak iverksettes.

Helsebyråden sier det foreløpig er for tidlig å si hvilke innskjerpinger som kan bli aktuelle i byen.

– Det må vi komme tilbake til. Det er viktig at alle følger smittevernreglene som gjelder så vi unngår at smitten sprer seg i Oslo, sier han.

PS: Tirsdag klokka 14 skal byrådsleder Raymond Johansen holde pressekonferanse på rådhuset om koronasituasjonen i Oslo.

