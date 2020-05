Kommunene må rigge seg for å kunne teste fem prosent av befolkningen i uka, er ordren fra Helsedirektoratet . Oslo er klar for å teste flere, hvis de får hjelp, lover helsebyråd Robert Steen (Ap).

Testutstyr

– Oslo tester nå flere enn tidligere for covid-19 og er forberedt til å utvide antall tester, men er helt avhengige av økt tilførsel av testutstyr og smittevernutstyr fra nasjonale myndigheter.

Det sier helsebyråd i Oslo kommune, Robert Steen.

Han påpeker at økt testing vil kreve mer ressurser, ikke bare i form av testutstyr og folk som kan utføre testene.

– Økt testing vil også gi flere positive testresultater og vil øke behovet for smitteoppsporing og oppfølging. For å lykkes med økt smitteoppsporing er vi enda mer avhengige av at vi tar i bruk våre digitale verktøy som selvrapporteringssystemer og digital kommunikasjon mellom smittevernressurser og fastlegene, sier Steen.

Episenteret

Oslo har vært omtalt som episenteret for koronasmitte i Norge, og enkelte bydeler har hatt høy grad av smitte. For å kunne teste såpass mange som helsemyndighetene ønsker, må Oslo ruste opp kapasiteten, forteller Steen.

Mangel på kjemikalier til gjennomføring av tester er blant utfordringene som har gjort at man har vært svært restriktive med tanke på hvem som får teste seg. Men rundt påske lovte helsemyndighetene at det skulle legges til rette for mer omfattende testing av folk, særlig i forbindelse med åpning av skoler.

Ruste opp

– Dersom økt antall tester fortsatt må tas gjennom halsprøver vil Oslo kommune bygge opp testkapasiteten gjennom drive-through eller walk through tilbud, feberpoliklinikker og feberpatruljer. Vi håper også at fastlegekontor i større grad kan bidra til testing og vil invitere til det, sier han.

Steen er imidlertid spent på forsøkene med spyttprøver.

– Spyttprøver som nasjonale myndigheter prøver ut vil spare enorme ressurser økonomisk, personellmessig og smittevernutstyr. Da kan innbyggerne selv sende prøver til laboratoriene. Det vil løse store utfordringer, sier han.

Kan ikke love fem prosent

Selv om byråden lover økt grad av testing i Oslo, vil han ikke forplikte seg til femprosentsmålet.

– Det er ikke mulig å gi noe godt tall på hvor mange Oslo kommune vil klare å teste ukentlig ved utgangen av mai, men vi skal klare å dekke behovet for testing av våre innbyggere med symptomer på covid-19 sykdom dersom forutsetningene om smittevern- og testutstyr er på plass, sier han.

Steen håper derfor at selvtesting kan bli en realitet.

–Tester gjennom nye metoder som spyttprøver åpner for at innbyggere selv kan ta tester som sendes til lab, og gjør oss mye mindre avhengige av testutstyr. Vi håper selvtester er en nyvinning som kommer, men dette må nasjonale helsemyndigheter svare for.