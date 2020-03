På sosiale medier har mange hyllet butikkansatte, renholdsarbeidere, sjåfører og andre yrkesgrupper som vanligvis får lite oppmerksomhet for jobben de gjør, men som nå holder samfunnet i gang under korona-krisen.

Lastebilsjåfør Jan Arne Laberget er tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet. Han forteller at mange sjåfører har merket seg at det er en holdningsendring på gang.

– Vi har jo ofte sittet med en følelse av at vi bare er i veien. Jeg har opplevd å få knyttnever rettet mot meg. Nå er det mange som hilser på oss når vi kjører. Det synes vi er morsomt.

– Jeg tror holdningene til oss er blitt bedre etter at korona-viruset kom, sier Laberget.

En ny hverdag

Laberget kjører stykkgods, det vil si alt som ikke er matvarer.

– De som kjører stykkgods møter på en del problemer når de skal levere. Mange bedrifter er bekymret for smitte, så det skjer at vi må snu.

De som kjører matvarer har en helt annen hverdag.

– Sjåførene sitter igjen med en følelse av at de er verdsatt. De møter både butikkansatte og kunder som gir dem tommelen opp for jobben de gjør.

Yrkessjåfør Jan Arne Laberget. Foto: Per Christian Lind

Laberget forteller at sjåførene må være svært nøye med hygienen om dagen.

– Det blir mye håndvasking, og vi bruker også engangshansker nå.

Hverdagen langs veien har også endret seg etter at myndighetene iverksatte sine tiltak for å stoppe smittespredningen.

– Kafeer og toaletter er stengt, og det er vanskelig å få tatt seg en dusj. Nå blir det mye bensinstasjonmat. Så sånn sett er arbeidshverdagen blitt forverret, sier Laberget.

– Mange som ikke enser den som kjører bussen

Bussjåfør Steinar Olsen har også merket seg at folk er blitt noe mer oppmerksomme på jobben de gjør.

– Jeg håper dette kan føre til en holdningsendring. Vanligvis er det veldig mange som ikke enser den som kjører bussen, som ser en annen vei eller på telefonen. Det synes jeg er litt guffent. De siste dagene har jeg opplevd at folk hilser og vinker, sier Olsen.

Han kjører buss i Oslo og er også tillitsvalgt i forbundet.

– Det har vært mellom fem og sju passasjerer på bussen som vanligvis er overfylt. Jeg har også kjørt uten en eneste passasjer på hele ruta. Det er veldig stille.

Han håper nå at folk får øynene opp for jobben yrkessjåførene gjør.

– Jeg kan ikke påstå at vi har høy status, men som tillitsvalgt prøver jeg å bidra til at den skal bli så god som mulig og at vi skal få lønn for strevet, sier Olsen.

Stolt av sjåførene

Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, er også glad for at mange nå uttrykker takknemlighet for jobben sjåførene gjør.

– Jeg er veldig stolt over det samfunnsansvaret som sjåførene nå tar, og vi setter pris på at mange uttrykker at vi og andre yrkesgrupper gjør en viktig jobb. Forhåpentligvis kan det inntrykket som skapes av oss nå, holde seg etter at dette er over. Vi har ikke hatt så høy status de siste årene og det er litt ufortjent, sier han og legger til.

– Den situasjonen vi har nå, synliggjør hvor viktig vare- og persontrafikken er i samfunnsmaskineriet.

Han understreker at mange sjåfører er bekymret for smitte og at folk må holde avstand til sjåførene.

– Sjåførene har ikke noe smittevernutstyr, så det er bare avstand som beskytter.