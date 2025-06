Norgespris på strøm vedtatt i Stortinget

Avstemmingen om norgespris har blitt sett i sammenheng med de pågående forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Ap, SV og Sp. I utgangspunktet hadde bare Rødt uttalt at de ville støtte forslaget.

Først mandag morgen sa Senterpartiet at også de ville stemme for regjeringens forslag, mens SV sa at de ville gjøre det samme først under debatten i Stortinget bare noen timer før voteringen ble gjennomført.

Senterpartiet fikk gjennomslag for at maksgrensen økes fra 4000 til 5000 kilowattimer per måned.

I tillegg skal strømstøtten for frivilligheten, jordbruk og gartneri forlenges til ut året 2029. Opprinnelig gikk forslaget ut på at støtten skulle vare til årsskiftet i år.

Annonse

– Skjuler problemer

Norgespris på strøm betyr at man fra 1. oktober skal kunne inngå avtale om kjøpe strøm til en fastpris på 40 øre per kilowattime.

Det har ikke manglet på advarslene fra opposisjonen. Det var lansert hele 38 forslag i saken, 30 av dem fra opposisjonen som forsøkte å stanse eller endre hele opplegget som regjeringen har lagt opp til. Lengst gikk et forslag fra Fremskrittspartiet og MDG, som ville at hele lovutkastet skulle sendes tilbake til regjeringen for omarbeidelse.

– Arbeiderpartiets norgespris kommer først etter fire års handlingslammelse. Norgespris skjuler problemene med prissmitte fra Europa uten å løse dem. Regjeringens løsning lar heller ikke folk nyte godt av lavere strømpriser, og de kan få betydelig høyere nettleie på toppen, sier energipolitisk talsperson Marius Arion Nilsen i Frp til NTB.

Annonse

Valgflesk

– Det er et forslag som er fremmet for å vinne en valgkamp, ikke for å løse et problem i energipolitikken, sa MDGs Une Bastholm fra talerstolen i Stortinget etter at det var kjent at også SV støttet norgesprisen.

Helt fram til siste punktum i debatten forsøkte MDG å snu saken, men til ingen nytte da avstemmingen ble avholdt snaut tre timer senere.

Energiminister Terje Aasland (Ap) var svært tilfreds med at det gikk hans vei i saken, tross den heftige kritikken mot ordningen som ifølge MDG kan ende med å koste opp mot 11 milliarder kroner årlig. Mantraet til regjeringen har vært at norgespris skal gi folk trygghet mot for høye strømregninger.

Annonse

Rasler med valgsabelen

– Samtidig ser vi at Høyre og Frp har lovet å vrake norgespris hvis de tar over i regjering. Alle må være klar over at norgespris står i fare hvis Høyre og Frp tar over etter stortingsvalget, sier Aasland.

Rødt har hele tiden vært tydelige på at de ville støtte regjeringens forslag, men understreket at de selv ville ha gått enda lenger. De leverte også egne forslag til saken, selv de stemte for flertallet.

– Det er ikke sosialt eller rettferdig med høye strømpriser. Vi burde i stedet hatt priser som speiler at det er billig å produsere kraft i Norge, svarer nestleder Sofie Marhaug i Rødt til kritikken fra MDG.