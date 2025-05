Dette blir de viktigste sakene på LO-kongressen

---

LO-KONGRESSEN

Den 36. LO-kongressen avvikles i Oslo Kongressenter 5.-9. mai.

Kongressen skal velge LOs ledelse og vedta LOs politikk for de neste fire årene.

I salen sitter det 315 delegater fra hele landet.

Ute på Youngstorget blir det en rekke arrangementer på dag- og kveldstid i forbindelse med at det er kongress.

Mandag kl 11 går Peggy Hessen Følsvik på talerstolen for å holde sin åpningstale til den 36. LO-kongressen. I fem hele dager, skal 315 delegater diskutere, krangle og kompromisse seg fram til en lang rekke vedtak som blir viktige for norske arbeidsfolk og norsk politikk de neste fire årene.

Kongressen skal både vedta handlingsprogram, vedtekter og en rekke uttalelser. Og så skal de velge en så godt som helt ny ledelse.

Peggy Hessen Følsvik åpner den 36. LO-kongressen. (Lise Åserud/NTB)

Her er noen av de sakene det kommer til å bli mest diskusjon om:

Valg av ledelse

Valgkomiteen var kommet langt i arbeidet med ny ledelse. I realiteten var kabalen lagt, med Jørn Eggum som ny leder. I løpet av et par intense dager ble alt snudd på hodet etter saken som gjorde at Eggum onsdag 30. april trakk sitt kandidatur. Når ledervalget er i spill påvirker det resten av kabalen. Det som er sikkert er at alle de fire øverste i LO-ledelsen blir nye. I tillegg blir trolig to, kanskje enda flere, av de fire øvrige LO-sekretærene nye.

Det har trolig aldri vært så stor utskiftning i LO-ledelsen på samme tid. I 2013 var seks av de åtte som ble valgt nye, men da hadde de to på toppen, Gerd Kristiansen og Tor-Arne Solbakken, vært nestledere i foregående periode, så endringen var likevel ikke så stor som den blir nå.

Det svirrer mange navn i lufta i forkant av kongressen. Valgkomiteen må ta mange hensyn – først og fremst kjønn og hvilke forbund kandidatene kommer fra. Også alder, geografi og erfaring vil spille inn. Slik det ser ut nå er det Frode Alfheim fra forbundet Styrke og Kine Asper Vistnes fra Fellesforbundet som er de to mest kandidatene. Alfheim har bekreftet sitt kandidatur og fått støtte fra mange forbund. Kine Asper Vistnes sa først nei forrige uke, men sier søndag til VG at hun snur og stiller som kandidat likevel.

Valget skjer torsdag 8. mai. Om valgkomiteen ikke klarer å lande en enstemmig innstilling, vil det trolig bli kampvotering om en eller flere av posisjonene.

Dramatikken i forkant og alle de ledige posisjonene, gjør at valg av ledelse trolig vil overskygge de øvrige sakene i intensitet og engasjement.

Pensjon

Pensjon er alltid svært viktig på LO-kongressen. Denne gangen er det ekstra sentralt, da delegatene skal ta stilling til hva slags modell for Avtalefestet pensjon (AFP) LO-ledelsen skal jobbe for framover.

Det foreligger minst to forslag til AFP: En reformert AFP der man tjener opp AFP gjennom store deler av arbeidslivet, og en modell som bygger på den nåværende ordningen der man kvalifiserer seg til AFP gjennom et sett av regler som særlig gjelder de siste årene før man når 62 år.

Fellesforbundet og andre industriforbund ønsker å beholde dagens modell med noen justeringer, mens LO-ledelsen, Fagforbundet og forbundene innen handel og service ønsker en ny AFP der man tjener opp AFP gjennom hele arbeidslivet - så sant man er ansatt i en virksomhet som har tariffavtale.

Den såkalte levealdersjusteringen i Folketrygden vil også bli debattert. I pensjonsforliket på Stortinget er det et viktig prinsipp at avgangsalderen med full pensjonsopptjening heves i takt med at folk lever lenger. Mange delegater er bekymret for at dette vil føre til at arbeidsfolk må stå lenger i jobb enn de må i dag, og det er flere som ønsker en omkamp om prinsippet med levealdersjustering.

Kongressen skal også ta stilling til om LO skal jobbe hardere for å øke bedriftenes innbetaling til tjenestepensjonsordningen. I dag er minimumskravet at bedriftene skal betale inn pensjon tilsvarende 2 prosent av lønna. I det nåværende handlingsprogrammet er kravet at dette skal økes til 4 prosent, og noen foreslår også å jobbe for enda høyere minimumssats.

Oljeleting

Når det kommer til oljepolitikk har diskusjonene blitt hardere for hver kongress. I denne saken står grovt sett noen av forbundene i offentlig sektor for en linje med kutt i oljeleting, mens industriforbundene ønsker å utvikle, ikke avvikle, oljenæringen. Det sistnevnte er ganske likt som Arbeiderpartiets oljepolitikk.

Det er tradisjon i LO-familien å lytte mest til de forbundene som har medlemmer i det aktuelle politikkområdet som diskuteres. Det har gjort at forbundene med medlemmer i oljeindustrien har vært mest fornøyd med utfallet av oljespørsmålene under tidligere kongresser.

Denne gangen foreligger det forslag fra to forbund i offentlig sektor, FO og NTL, om å stoppe all ny oljeleting på norsk sokkel. Det mektige Fagforbundet har også her en nøkkelrolle. De har tidligere ønsket å redusere oljeletingen, men denne gangen er det usikkert hva de vil stemme for. Delegasjonsleder Helene Harsvik Skeibrok vil overfor FriFagbevegelse ikke si noe om hvordan forbundets delegater vil stemme i denne saken.

Strøm

Helt siden strømprisene skjøt i været etter Russlands invasjon i 2022, så har strøm vært en av de viktigste sakene for mange tillitsvalgte. Både fordi prisene har rammet medlemmenes privatøkonomi, og fordi strømprisene kan sette arbeidsplasser i fare.

Med den innførte strømstøtten og den varslede fastprisordningen (Norgespris), så er den verste sprengkrafta tatt ut av strømsaken. Noen tillitsvalgte vil helt sikkert snakke næringslivets sak i denne saken, men det blir mye mindre strømdiskusjon under kongressen, enn det ville blitt om kongressen hadde vært for ett år siden.

Noen tillitsvalgte anser strømprisene som et sterkt symbol på en feilslått europapolitikk, og disse pleier å løfte motstanden mot EØS-avtalen ved hjelp av de høye og uforutsigbare stømprisene.

Bevilgning til partiene

Det er ifølge FriFagbevegelse foreslått å bevilge penger til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Det er ikke foreslått å gi bevilgninger til de to siste rødgrønne partiene, Rødt og MdG.

Det blir trolig debatt rundt dette, og det forventes både forslag om å gi penger til Rødt og MdG, samt nivået på bevilgningene til de andre partiene. Noen vil trolig også stille spørsmål ved om LO skal gi penger til Senterpartiet.

Europa og EØS

Det er alltid sterkt engasjement på kongressen om den norske Europa-politikken. Denne gangen kan det virke som at det er mindre trøkk i EØS-motstanden. Oppslutningen om avtalen har økt i takt med usikkerheten i verden og ikke minst etter innsettelsen av Donald Trump som president i USA.

Det foreligger også denne gangen forslag om at LO skal jobbe for at Norge skal gå ut av EØS-avtalen, men det er ikke forventet at dette vil bli en like viktig debatt som vanlig under årets kongress.

Det foreligger ingen forslag om at LO skal jobbe for at Norge skal melde seg inn i EU.

Boikott av Israel

Engasjementet for Palestina har alltid vært sterkt i LO-forbundene. Gaza-krigen har intensivert dette, og det foreligger flere forslag om å boikotte Israel. Krav om boikott av Israel var også parole i flere 1.mai-tog rundt om i landet.

Fagforbundet er soleklart størst på kongressen, og de har mange boikottilhengere i sin delegasjon. De har levert et forslag om at LO skal vedta «en internasjonal handelsboikott av Israel inntil landet respektere folkeretten». NTL, FO og Handel og Kontor er blant andre forbund som jobber for boikott.

LO-ledelsen er skeptisk til boikott, og de ønsker seg et vedtak som ligner på det vedtaket Ap-landsmøtet vedtok – blant annet «å føre en aktiv politikk for å motvirke israelske folkerettsbrudd».

Maratonuke

LO-kongressen starter mandag 5. mai kl 11 og skal etter planen avsluttes fredag 9. mai kl 17. Innen den tid skal det fattes vedtak i disse utvalgte sakene, og en lang rekke andre.

Frode Alfheim

Frode Alfheim (født 1967) er leder av Forbundet Styrke og kandidat som ny leder i LO.

Vært leder av Forbundet Styrke siden 2024 og forløperen Industri Energi siden 2017 før det. Fagforeningen er LOs fjerde største forbund.

Nestleder i Industri Energi fra 2010 til 2017, før han ble leder. Nestleder i Norsk Olje- og petrokjemisk fagforbund fra 2004 til 2006. Var før det oljesekretær i LO og LO industri.

Har jobbet ved Mosjøen Aluminium i Mosjøen og Securitas.

Var politisk rådgiver for Arbeiderpartiet i Forsvarsdepartementet (1996), Nærings- og handelsdepartementet (1996–1997) og Arbeids- og administrasjonsdepartementet (2001).

Fra Dønna kommune i Nordland. Utdannet ved Høgskolen i Bodø.

Gikk før helgen ut av valgkomiteen i LO og ble dermed valgbar som LO-leder før LO-kongressen.

Kine Asper Vistnes

Kine Asper Vistnes (født 1977) er nestleder i Fellesforbundet og kandidat som ny leder i LO.

Vært i Fellesforbundets ledelse siden 2013 og ble i 2022 valgt til nestleder. Fellesforbundet er LOs nest største forbund.

Har vært industriarbeider og tillitsvalgt på kabelfabrikken Nexans på Langhus før hun ble leder av avdeling 1 i Fellesforbundet.

Har jobbet i Fellesforbundets tariffavdeling.

Er fungerende leder av Fellesforbundet mens leder Jørn Eggum er sykmeldt. Eggum trakk seg som LO-lederkandidat forrige uke etter avsløringer om at han opptrådte uryddig i en sluttavtale med en tillitsvalgt han hadde hatt et intimt forhold til.

Bosatt på Helgeland og medlem i Arbeiderpartiet.

