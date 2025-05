Australia: – Trump taper nok et valg i utlandet

Dutton og hans konservative høyreparti «Liberal National Party of Queensland» måtte erkjenne nok et valgnederlag. Albaneses arbeiderparti vant også valget i 2022. Etter lørdagens tap, mistet Dutton også plassen sin i parlamentet.

Nå skal det velges en ny leder for opposisjonen. Den australske tabloidavisen Herald Sun skriver om kandidatene til å overta partilederjobben, og beskriver rollen som «den verste jobben i australsk politikk» akkurat nå.

Dutton har siden det forrige valget dratt den konservative koalisjonen lengre til høyre, skriver The Guardian.

Statsminister Albanese har ved mange anledninger trukket paralleller mellom sin konkurrent og USA-president Donald Trumps politikk.

«Trump-lignende» valgkamp

Karakteriseringene kommer på grunn av Peter Duttons høyrepopulistiske og polariserende retorikk. Flere medier, både australske og internasjonale, har også sammenlignet ham med Trump i kjølvannet av årets valg.

«Labor-statsministeren blir den første til å bli gjenvalgt på 20 år, mens opposisjonslederen mister plassen sin etter en Trump-lignende valgkamp», skriver The Times.

Washington Post melder at Dutton «førte en Trump-aktig kulturkrig mot mangfoldsprogrammer og «woke» skoleprogram».

Peter Dutton etter valgnederlaget. (PATRICK HAMILTON/AFP)

New York Magazine-redaktør Chas Danner skriver blant annet i en kommentar at «Trump taper nok et valg i utlandet», at «Dutton ikke klarte å håndtere Trump-sammenligningene» og at Dutton angrep media, som Trump.

Canada opplevde et lignende valg tidligere i april, hvor det konservative partiet tapte for de liberale og landets nye statsminister Mark Carney. Det liberale partiet opplevde økende press og misnøye fra velgere ved årsskiftet. Så ble Trump igjen president i USA, og innførte blant annet 25 prosent toll på kanadiske varer.

Mange velgere snudde dermed ryggen til den høyreorienterte politikken i eget land og Canadas konservative parti, ledet av Pierre Poilievre.

– Gjorde det ikke bra nok

Zareh Ghazarian er en av de fremste politiske kommentatorene og forskerne på australsk politikk.

– Trump er en så dominerende figur at det er vanskelig å se for seg et liberalt demokrati der han ikke blir diskutert, sier Ghazarian ifølge NRK.

Det er første gang på 125 år at en opposisjonsleder mister plassen sin i parlamentet etter et valg i Australia. Labor-politiker Ali France tar over setet til Dutton.

– Dette var ikke kvelden vi ønsket for partiet vårt, for koalisjonen og ikke minst for landet vårt, sa Dutton selv i talen sin under valgnatten.

– Vi gjorde det ikke bra nok i denne valgkampen. Det er åpenbart, og jeg tar fullt ansvar for det, fortsatte han.

– Australiere valgte optimisme og besluttsomhet

Gjenvalgte Anthony Albanese mener at velgerne har stemt på australske verdier etter at Labor vant for andre gang på rad.

– I en tid med global usikkerhet, har australiere valgt optimisme og besluttsomhet. Australiere har valgt å møte globale utfordringer på den australske måten: å passe på hverandre mens vi bygger for fremtiden, sa Albanese i seierstalen.

Australias statsminister Anthony Albanese under seierstalen sin lørdag 3. mai. (SAEED KHAN/AFP)

Donald Trump har dominert utviklingen av det australske valget, mener politisk skribent i Sydney Morning Herald og The Age, Sean Kelly.

– Den globale usikkerheten som Trump har skapt, har gjort Albaneses kjedelighet til en ganske attraktiv vare, sier Kelly ifølge Washington Post.

Jonas Gahr Støre gratulerte Albanese og Labor med seieren på X:

– Varme gratulasjoner til Albanese for hans overbevisende gjenvalg som Australias statsminister. Norge ser fram til å fortsette samarbeidet med Australia, spesielt på viktige områder som forsvar og sikkerhet.

