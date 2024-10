Mimir: – Du er ikke automatisk en dårlig forelder fordi du har dårlig råd

– Jeg er ganske opprørt over denne typen hets mot folk som sliter økonomisk, og jeg er redd for at det blir stadig vanligere.

Det sier Rødt-politikeren Mímir Kristjánsson etter å ha lest Dagsavisens sak om tobarnsfaren «Kristian» (38) som blir hetset fordi han er fattig – og ikke klarer å ha mat på bordet hver dag til sine to barn.

Trusler langt og streken

Familiefaren «Kristian» valgte å være anonym av hensyn til sine to barn, da han fortalte om problemene etter å ha havnet på utsiden av arbeidslivet – boligen som ble varslet tvangssolgt og regninger han ikke klarte å betale.

I etterkant av publiseringen opplevde Liza Thorvaldsen i hjelpeorganisasjonen Hjelp oss å hjelpe hets mot «Kristian», og hans situasjon. Folk skrev blant annet at situasjonen var selvvalgt, at dette burde han ha tenkt på før han fikk barn og truet med anmeldelse til barnevernet.

– Du er ikke automatisk en dårlig forelder fordi du har dårlig råd. Det er jo helt tullete. Å true med anmeldelse til barnevernet er langt over streken. Inngripen fra barnevernet er det mest dyptgripende du kan gjøre mot en familie, sier Kristjánsson og har en klar beskjed til folk som bruker kommentarfelt og til «Kristian»:

– Det er ikke noe å skamme seg over å være fattig. Det er trist at «Kristian» må velge å være anonym. Men samtidig forstår jeg det når man ser hetsen han blir utsatt for. Det blir verre og verre, tidligere har jeg sagt til folk som har lignende problemer at de må stå fram og at det kommer til å gå bra – men nå har jeg faktisk blitt usikker.

Vi må ta et oppgjør med at fattige folk kan takke seg selv. Det er ikke et resultat av sammenbrudd i folks arbeidsmoral. — Mímir Kristjánsson (Rødt)

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

– Velferdstjenester under fattigdomsgrensa

Økt fokus på trygdesystemet øker stigmatiseringen av syke og fattige mennesker over tid, mener Kristjánsson.

– Når ledende politikere snakker om at Norge er i ferd med å drukne i en trygdebølge, nesten umenneskeliggjør man alle som står på utsiden av arbeidslivet. Sier man at trygdede er en «trussel» mot hele vårt samfunn, fattigdom er selvforskyldt og du må bare ta deg sammen – da øker stigmatiseringen, og fattige føler selv at de er en belastning for samfunnet.

– Politikere er privilegerte, meg selv medregnet, med gode jobber og god lønn. Det er ekstremt viktig å tenke på hvordan vi formulerer utfordringene mange står i. Fattige i Norge er et produkt av samfunnet vi lever i, vi har mange trygde- og velferdstjenester som ligger under fattigdomsgrensa, fortsetter Kristjánsson.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Økt trygd

Det er dyrtid, hvor selv folk med grei økonomi må be om avdragsfrihet og utsette betaling av regninger, sier Rødt-politiker Mímir Kristjánsson og mener at det økte antallet mennesker i matkøer er et samfunnsproblem – og ikke et resultat av sammenbrudd i folks arbeidsmoral.

– Det viktigste vi må gjøre er å bedre situasjonen for de som har dårlig råd. Enten ved å kutte i kostnader som alle må betale – som strøm, matmoms og kommunale avgifter – eller øke ytelsene som er lavest. Eksempelvis minstepensjon, barnetrygd, minstebeløpet i arbeidsavklaringspenger og uføretrygden. Samtidig må vi ta et oppgjør med at fattige folk kan takke seg selv, her må vi politikere gå foran med et godt eksempel, avslutter han.

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»