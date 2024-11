Advokat dømt for falsk forklaring

Mannen er en kjent forretningsadvokat med posisjoner og verv over hele landet, skriver Nordlys. Han er styreleder i nesten 70 selskaper.

I 2022 var advokaten vitne i en rettssak da han ifølge dommen ga uriktige opplysninger i en straffesak.

Der fremstilte han et møte mellom parter i en aksjonærkonflikt annerledes enn det som var tilfelle, ifølge retten. Han skal også ha kommet med påstander om en involvert manns oppførsel i møtet som heller ikke stemte fullt ut.

Dommen ble avsagt under dissens. To av dommerne stemte for domfellelse, mens én dommer stemte for frifinnelse.

Advokaten mener han er dømt på feilaktig grunnlag og kommer til å anke dommen til lagmannsretten, ifølge hans forsvarer Halvard Helle.

Advokaten skyldte på hukommelsen, men påtalemyndigheten mener retten ikke kan feste lit til tiltaltes forklaring om at han husket feil, sier Aktor Jacob Bergh.

Berg har omtalt saken som ganske unik og har sagt at det finnes få sammenlignbare saker.

– Det er en alvorlig sak når man ikke forholder seg til de krav som stilles når en skal avgi forklaring i retten som vitne, sa han til Nordlys.

