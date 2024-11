Dette er Sylvi Listhaugs nye velgere

For tredje måned på rad får Frp over 20 prosent. Partier er kun slått av Høyre i oppslutning på målingen som Opinion har gjort for FriFagbevegelse og Dagsavisen i november.

Velgerne strømmer til Sylvi Listhaugs parti.

At borgerlig side tar velgere fra Ap og Sp, har vært en trend i lengre tid. Men at Høyre taper så mange velgere til Frp, er spesielt for de siste månedene på disse målingene, ifølge Opinion.

– Jeg tror stadig flere synes det er vanskelig å se den store forskjellen på Ap og Høyre. Vi er det eneste reelle alternativet dersom vi skal sikre en ny kurs som gir mer frihet og økt trygghet, hevder Frp-leder Sylvi Listhaug overfor FriFagbevegelse.

Ny trend

Nesten hver femte Høyre-velger fra 2021 ville ha stemt Frp dersom det var stortingsvalg i morgen.

Det samme gjelder for 12 prosent av Sp-velgerne og 9 prosent av Ap-velgerne, ifølge målinga.

– Folk ser at det ikke holder bare å bytte ut politikerne, men at vi også må bytte ut politikken. Da er Frp garantisten for en ny retning som stanser sløsingen og heller prioriterer kjerneoppgavene i velferdssamfunnet vårt, mener Sylvi Listhaug.

Frp har vært største parti på flere målinger den siste tida, og snittet for partiet i oktober var over 20 prosent, ifølge nettstedet Poll of Polls. Det har ikke skjedd siden mars 2011. Det er også første gang på mer enn 16 år at Frp har et høyere månedssnitt enn Ap.

Partibarometeret november. (Frifagbevegelse)

Bruker utestemme

Høyre-leder Erna Solberg synes det er bedre at velgerne stemmer på Frp enn på på venstresida.

– Jeg skal jobbe for å få disse velgerne hjem igjen. Frp er flinke til å bruke utestemme og har nok litt enklere løsninger på noen vanskeligere saker enn det vi har, sier hun til FriFagbevegelse.

– Når misnøyen med Støre-regjeringen er så stor som den er, er det ikke rart om noen søker seg til et parti som kanskje oppleves å stå lengst mulig unna, føyer Solberg til.

Johannes Bergh er valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han sier at Høyre og Frp ofte har hatt for vane å utveksle velgere, men at det nå er sistnevnte parti som har momentum.

– Det er også en gunstig situasjon for Frp at Industri- og næringspartiet mister oppslutning på denne målingen og har velgere som oppsøker Frp, konstaterer Bergh.

Ligner på USA

Et Frp på frammarsj har likhetstrekk med protestvalget til fordel for republikanerne i USA.

– Usikkerheten med prisstigningen og saker der kriminalitet og innvandring dominerer, gjelder i mange land. Det er temaer som styrker høyresiden generelt og Frp spesielt i Norge, påpeker Johannes Bergh.

Etter tre år med rødgrønn uforutsigbarhet, politisk risiko og et kraftig skjerpet skattenivå, trenger Norge et sterkt Frp, mener Sylvi Listhaug.

– Vi gjenreiser tilliten til norsk økonomi og sørger for at folk får beholde mer av egne penger, hevder hun, og kommer samtidig inn på hvorfor Frp vinner terreng akkurat nå.

– Lavere skatter og avgifter, styrking av politiet, nye virkemidler for å bekjempe kriminalitet, bedre helse og omsorg og mindre helsekøer, viser at stadig flere vil ha våre løsninger, hevder Listhaug.

Regjeringa får skylda

Til sammen sanker Frp og Høyre 81 mandater, kun fire unna stortingsflertallet på 85. Venstre får denne måneden ti mandater og er trygt over sperregrensa.

Høyre og Frp mobiliserer stort blant de unge nok en gang, men spørsmålet er om det holder til valget neste år. Det er tradisjon for at unge i mindre grad enn eldre møter opp på valgdagen.

– Vi skal få de unge til å stemme. Det gjør vi ved å snakke om alt som står på spill, og om at Høyre er garantisten for at vi får en ny regjering med en ny politikk, sier Erna Solberg.

Regjeringspartiene Ap og Sp får henholdsvis 18,7 prosent og 6,7 prosent og har vært relativt stabile i to år. I løpet av denne perioden er det ingen tydelige tegn på at det er framgang å spore for Ap.

– Det er en vanskelig tid å ha regjeringsmakt, konkluderer Johannes Bergh.

Ifølge valgforskeren er velgerne i svært liten grad takknemlige. De ser framover, ikke bakover.

– Velgerne er misfornøyde, og de merker dyrtida på kroppen. Det er makthaverne som får skylda. Det er vanskelig å se hvordan Ap skal snu dette bildet. Det blir en stor utfordring fram mot valget, sier Bergh.

Om målinga

• Opinions barometer for november er basert på 1000 telefonintervjuer i perioden 5. november til 11. november 2024.

• 71 prosent har avgitt svar om partireferanse. Dette tilsvarer 708 respondenter.

• Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1,4 og 3,1 prosent, avhengig av prosentresultatets størrelse.

