Oslo har overtatt tronen som fylket med høyest arbeidsledighet

Tradisjonelt sett har Østfold vært det fylket i Norge som mange forbinder med dårlige levekår. Med god grunn. Fylket har ofte havnet høyt på mindre hyggelige lister, innenfor temaer som blant annet røyking, alkoholmisbruk, fattigdom og arbeidsledighet.

Nå troner de ikke lenger øverst på sistnevnte rangering.

Nye NAV-tall viser nemlig at Oslo nå har høyest arbeidsledighet i Norge med 2,7 prosent, mens Østfold ligger på 2,6 prosent. Landsgjennomsnittet er 2,0 prosent.

Av 60.600 personer som var registrert som helt arbeidsledige hos Nav ved utgangen av april, kom 11.135 fra Oslo. Med andre ord: Selv om bare rundt 13 prosent av nordmenn bor i hovedstaden, kommer over 18 prosent av landets arbeidsledige derfra.

Fire år siden sist

Sist Oslo hadde høyest arbeidsledighet i Norge var fra februar 2020 og til og med juni 2021. Siden da har Østfold toppet statistikken, ifølge Nav Øst-Viken. Altså er det første gang på nesten fire år at Oslo troner øverst – i hvert fall alene.

I juli 2024 delte de førsteplassen med Østfold, da begge fylkene hadde 2,8 prosent ledighet, ifølge Nav Oslo.

– Det er ikke uvanlig at Oslo har høyere ledighet enn landet for øvrig. Dette har blant annet sammenheng med at Oslo har en høyere andel innvandrere i befolkningen, som ofte møter større utfordringer på arbeidsmarkedet, inkludert språkbarrierer og godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner. I tillegg ser vi at det er et misforhold mellom de kvalifikasjonene som arbeidsgiverne i Oslo etterspør, og de kvalifikasjonene som mange av arbeidssøkerne har, Maria Walberg, direktør i Nav Oslo, til Dagsavisen.

Grunnet brudd i statistikken er ikke arbeidsledighetstallene for april 2025 sammenlignbare med tidligere måneder, melder Nav. Dette begrunnes med at de denne våren har innført et nytt arbeidssøkerregister.

I det nye arbeidssøkerregisteret gir brukerne selv direkte svar på om de vil være registrert som arbeidssøkere eller ikke. Tidligere har Nav vurdert dette gjennom vedtak. Det betyr for eksempel at en del som deltar på arbeidsmarkedstiltak, nå ikke krysser av på at de er arbeidssøkere.

Nav Oslo-direktør Maria Walberg oppfordrer bedrifter i Oslo til å ta kontakt med Nav når de har behov for nye medarbeidere fremover. (Ingar Sørensen / Nav)

Nesten like mange ledige stillinger som arbeidssøkere

I en pressemelding trekker Nav i Oslo fram at det ikke bare har vært en økning i arbeidsledighet, men også antall utlyste stillinger. Ser man på virkedagene, har antallet utlyste stillinger økt med 12 prosent per dag sammenlignet med samme tid i fjor.

– Ledigheten i Oslo har krøpet svakt oppover de siste månedene, men det er positivt å se at det er mange utlyste stillinger. Flere ledige stillinger gir økte jobbmuligheter for arbeidssøkerne i Oslo, sier Walberg.

Ifølge Nav er det nesten like mange ledige stillinger i Oslo som arbeidssøkere.

Det er flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg. Det er dog innenfor serviceyrker og annet arbeid at ledigheten er størst i Oslo nå.

– Vi ønsker å koble arbeidsgivere som skal ansette, med folk som trenger jobb. En av våre viktigste oppgaver i Nav er å bidra til at flest mulig kommer inn i arbeidslivet, slik at de kan leve selvstendige liv. Jeg oppfordrer bedriftene i Oslo til å ta kontakt med oss og samarbeide når de har behov for nye medarbeidere fremover. Det gir vinn-vinn, bedriftene får medarbeiderne de trenger, mens arbeidssøkerne som trenger Navs hjelp aller mest får jobb, sier Walberg.

Store variasjoner fra bydel til bydel

Apriltallene viser at det er høyest ledighet for aldersgruppen 30 til 39 år i Oslo. Dette er også den gruppen som utgjør flest personer. 3,4 prosent av arbeidsstyrken i denne aldersgruppen er helt ledige, ifølge Nav. Til sammenligning er arbeidsledigheten blant gruppen 60 pluss på 1,7 prosent, mens de få som utgjør arbeidsstyrken på 19 år og under bare har 1,2 prosent ledighet.

Det er også store variasjoner avhengig av hvor i Oslo man bor. I Nordre Aker er arbeidsledigheten 1,7 prosent, mens i Søndre Nordstrand er den 3,7 prosent.

– Ledigheten i Oslo viser en tydelig todeling, med høyest ledighet i bydelene Søndre Nordstrand, Stovner og Alna, mens bydelene Nordre Aker og Vestre Aker har lavest ledighet. I bydelene med høy ledighet er det en høyere andel innbyggere med lavere utdanning, flere innvandrere og mange med helseutfordringer, forteller Nav Oslo-direktør Maria Walberg.

Denne grafikken viser hvordan arbeidsledigheten i Oslo fordeler seg mellom de ulike bydelene. (Nav Oslo)

Ukraina får mye av skylden i Østfold

Ledighetstallene er generelt høyere i 2025 enn for to år siden, påpekes det i en pressemelding fra Nav Øst-Viken, som inkluderer blant annet Østfold. De skriver videre at omtrent to tredjedeler av økningen hos dem skyldes flere arbeidssøkere fra Ukraina og økt arbeidsledighet innen bygg og anlegg.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var hver tredje ukrainske innvandrer i alderen 20 til 66 år, som hadde kommet til Norge etter Russlands invasjon, i arbeid per mars 2025. Den lave andelen i jobb henger sammen med at det har kommet mange fra Ukraina på kort tid samt at mange deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger den første tiden i Norge, forklarer SSB.

I 2025 har konkurstallene steget mye i Østfold, noe som også påvirker ledighetstallene.

– Selv om de aller fleste har en jobb å gå til, bør ingen være fornøyde med at ledighetstallene går opp. I Nav legger vi mye av innsatsen vår til å koble arbeidsgivere med innbyggere som kan og vil jobbe. Det er mye ubenyttede ressurser blant de arbeidsledige i Østfold som bedriftene trenger, sier Lise Westly, direktør i Nav Øst-Viken.

---

Arbeidsledighet i Norges fylker

Oslo: 2,7 prosent

Østfold: 2,6 prosent

Buskerud: 2,4 prosent

Telemark: 2,4 prosent

Akershus: 2,3 prosent

Finnmark: 2,3 prosent

Vestfold: 2,3 prosent

Innlandet: 1,9 prosent

Agder: 1,9 prosent

Møre og Romsdal: 1,8 prosent

Trøndelag: 1,8 prosent

Rogaland: 1,7 prosent

Vestland: 1,7 prosent

Nordland: 1,5 prosent

Troms: 1,3 prosent

Tallene viser andel helt ledige og gjelder for april 2025.

Kilde: Nav

---

