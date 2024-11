Flyplassvekterne Bettina og Lise må betale 10.000 kroner i året for å parkere på jobb

– Jeg synes ikke at det er oss vektere Avinor skal tjene penger på. Parkeringsutgiftene burde ikke øke, sier Lise Lillebø, vekter og verneombud på Bergen lufthavn Flesland.

I dag har hun tatt turen til Stavanger sammen med kollega og tillitsvalgt Bettina Brattaule Andersen. Det er duket for ungdomskonferanse i regi av Norsk Arbeidsmandsforbund, og de to vekterne har mye på hjertet.

For: Etter at satsene for parkering på flyplassen ble hevet 1. oktober, må Bettina og Lise nå betale opptil 10.000 kroner i året – fra egen lomme – for å parkere bilen på jobb.

– Avarn Security er innleid for å gjøre en jobb for Avinor. Jeg synes det er helt urimelig at vi skal betale for å gå på jobb, sier Lise.

Forventet at man har bil

De to vekterne forteller at de tidligste flyene har avgang klokken halv seks om morgenen. Det betyr at vekterne må være på jobb klokken 03.30 for å få passasjerene gjennom sikkerhetskontrollen.

– For å kunne begynne tidlig, blir det forventet at du har tilgang til bil for å kunne komme deg til og fra jobb. De som ikke har bil, blir tvunget over i fast, sein turnus fordi de ikke kan komme seg på jobb tidlig, sier tillitsvalgt Bettina.

Hun forteller at tilgangen til bil henger sammen med at første bybane går fra Bergen sentrum kl. 05:45 på hverdager. Første flybuss er framme på Flesland 04:55, noe som er altfor sent om arbeidsdagen starter 03:30.

– I helgene går bybanen når vi skal på jobb tidlig, men da er vi sammen med alle de som skal hjem fra byen. Det er jo ikke den gøyeste opplevelsen, det, sier Bettina.

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

– Min fritid er ganske dyr

Bettina og Lise forteller at da de startet å jobbe som vektere på Flesland i henholdsvis 2017 og 2018, var ordningen for parkering annerledes. Den gangen ble de trukket 80 kroner i måneden.

– Det synes jeg er mye mer rimelig. Selv med rabatten vi får med fordelsparkering blir vi trukket mellom 35 og 40 kroner hver dag, og det merkes. På en åtte-ni timers vakt betaler vi rundt 40 kroner. Det blir ganske mange penger i løpet av en måned – som man kunne spart, sier Bettina.

Hun medgir at dersom hun hadde tatt sene vakter og jobbet fra klokken 12 til åtte om kvelden, så hadde hun spart inn pengene.

– Men da mister du fritiden din – og min fritid er ganske dyr. Jeg tar heller den kostnaden enn å miste all fritid. Jeg jobber for å leve, men jeg lever ikke for å jobbe, sier hun.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Avarn: Ikke tvang, men løsning

Administrerende direktør i Avarn Security, Kjell Frode Vik, svarer «tja» til at det er et underliggende krav at vekterne må ha tilgang til bil.

– Det er opptil den ansatte å komme seg på jobb. Det gjelder for oss alle, uansett yrke og sted. Siden vi vet at det ikke går buss eller tog til tidligvakter, sier vi at en må ha tilgang til bil for å komme seg på jobb. Kan man gå til jobb, er det jo ingen sak, og man står fritt til å bruke offentlig kommunikasjon på vakter som begynner senere. Sånn sett er det ikke et krav å ha med seg bilen på jobb, sier Vik.

Til påstanden om at vekterne som ikke har bil blir tvunget over i fast, sein turnus fordi de ikke kan komme seg på jobb tidlig, forteller Vik at det ikke er snakk om tvang, men løsning.

– Vi trenger at de ansatte kommer seg på jobb i tide og som kjent starter vi tidlig, før kollektivtransport er framme, på flyplasser. For de ansatte som sliter med å komme seg på tidligvakter, eller faktisk ikke klarer det fordi de ikke har bil, er det en god løsning at de får en turnus med sene vakter, sier Vik.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Fått eget LO-kontor

I 2023 ble det etablert et eget luftfartsutvalg på Flesland, bestående av tillitsvalgte fra de ulike bransjene på flyplassen.

De skal jobbe sammen om felles saker som angår LO-medlemmer på tvers av arbeidsplass og uniform, og tidligere i år ble det også åpnet et eget LO-kontor på flyplassen.

Luftfartsutvalget skal bruke det nye rommet som et felles klubbkontor og møteplass, der blant annet parkeringsavgift for dem som jobber på Flesland er en av sakene som skal tas tak i.

Det er bare det, at det skal vise seg vanskelig å få rede på om det er Avarn Security, Avinor, eller parkeringsselskapet Apcoa som sitter med ansvaret for at vekterne må punge ut med nesten 10.000 kroner i årlige parkeringsutgifter.

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)

Dette svarer Avinor

Pressevakt i Avinor, Øystein Løwer, kan fortelle at parkeringsordningene for ansatte hos Avinors samarbeidspartnere – som Avarn Security – er et anliggende mellom de «ansatte og deres respektive arbeidsgivere.»

– Det er opp til hver enkelt arbeidsgiver å bestemme om, eller hvor mye de subsidierer parkering for sine ansatte, sier Løwer.

Han forteller at prisene på parkering ved Bergen lufthavn ble oppjustert 1. oktober i tråd med den generelle prisstigningen i markedet. Hvor mye det utgjør for den enkelte ansatte, avhenger av hvor stor andel arbeidsgiver tar.

– Vi subsidierer ikke parkeringen, sier Kjell Frode Vik i Avarn Security.

Les også: Sikkerhetsbransjen: Vektere blir slått og spyttet på uten at det får konsekvenser

Subsidierer 100 prosent

Arbeidsmanden har spurt Avinor om det er dem eller parkeringsselskapet Apcoa – som drifter parkeringsplassene på Flesland for Avinor – som sitter igjen med det vekterne betaler i parkering.

Pressevakten svarer følgende:

– Avinor driver ikke parkeringen selv på Bergen lufthavn, den drives av en parkeringsoperatør. For tiden er det Apcoa som har kontrakten.

– Apoca har vunnet kontrakten med Avinor om driften av parkeringen på Flesland – er det da Apoca eller Avinor som sitter igjen med det vekterne betaler i parkeringsavgift?

Markeds- og kommunikasjonssjef i Avinor, Cathrine Framholt, kommer på banen og svarer følgende:

– Å drive parkering er et forretningsområde der parkeringsaktøren driver parkeringsvirksomheten på flyplassen på vegne av Avinor, og betaler et omsetningsbasert vederlag til Avinor.

– Vil det si at jo mer Apcoa tjener, jo mer betaler de til Avinor?

– Ja. Pengene går til Apcoa, og så går en sum av det videre til Avinor. Det er forretningsmodellen.

– Kan du bekrefte at Avinor ikke har noe med hva vekterne betaler i parkeringsavgift å gjøre?

– Ja, det kan jeg. Det samme gjelder alle andre ansatte på lufthavna. Det er firmaet de er ansatt i som må ha en avtale om subsidiert parkering med Apcoa. Avinor har en avtale for sine ansatte om at de subsidierer 100 prosent av parkeringen. Det er fordi det er mange som jobber til tider der det ikke går buss og bybane, sier Framholt.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Apcoa: Kan ikke kommentere på detaljer

Driftsdirektør og pressekontakt i Apcoa, Carl-Erik Martinsen, sier til Arbeidsmanden at han «ikke kan kommentere på andre detaljer i avtaleverket mellom partene.»

– Avarn Security har en parkeringsavtale på Bergen Lufthavn. Hvilke ansatte i Avarn som inngår i denne avtalen er det Avarn som avgjør. Til informasjon har flere av bedriftene med parkeringsavtale ved Bergen Flesland differensierte rabattordninger avhengig av parkeringsområde, sier Martinsen.

Han fortsetter:

– Jeg vil råde vekterne å undersøke om de kan redusere sine parkeringsutgifter ved å parkere på et område med gunstigere rabatt.

Kjell Frode Vik i Avarn Security forteller at det er ingen ansatte i vaktselskapet som får subsidiert parkering.

– Dagens kontrakt gir nok ikke rom for å sponse parkering. Det må da gjelde for alle ansatte, og det blir et for stort løft, sier Vik.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)