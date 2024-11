Stortinget vil be om unnskyldning for fornorskningspolitikken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Med dette ber Stortinget om unnskyldning for tidligere stortings aktive rolle i fornorskningspolitikken og erkjenner ansvar for denne politikkens konsekvenser for grupper og enkeltindivider, skriver kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i sin innstilling i saken om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Alle partiene i kontrollkomiteen, med unntak av Frp, stiller seg bak denne formuleringen. Den vil bli vedtatt i Stortinget når saken skal behandles 12. november.

– Det vil ta tid før sårene fra fornorskningspolitikken gror, men første skritt for å bygge opp tillit og dialog er å erkjenne urett. Sammen med flere vedtak og anmodninger til regjeringen tar vi nå et stort steg videre i forsoningsarbeidet, sier første nestleder Frode Jacobsen (Ap) i kontrollkomiteen.

Stortingsflertallet er også enige om flere tiltak, blant annet å opprette et nasjonalt kompetansesenter om fornorskningspolitikken.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre sikrer sammen flertall for 13 ulike forslag som regjeringen nå skal følge opp og rapportere om framdriften på.

– Forsoning må starte med en erkjennelse hos myndighetene om uretten som ble begått overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Det vil kreve tid å bygge opp tillit og forståelse for hverandre, skriver de tre partiene i en felles pressemelding.

