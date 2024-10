Riksrevisjonen legger fram kritisk rapport om Helseplattformen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Per-Helge Berg/NTB

Allerede onsdag kunne Sunnmørsposten avsløre at riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen kommer med sterk kritikk, for å ikke si totalslakt av innføringen av Helseplattformen.

Den overordnede vurderingen fra Riksrevisjonen er at innføringen av Helseplattformen i Helse Midt-Norge er «sterkt kritikkverdig», som er den sterkeste formen for kritikk de opererer med. I tillegg har budsjettet foreløpig sprukket med 2,5 milliarder kroner.

Skulle effektivisere

Helseplattformen skulle innføre en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. Målet var en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen.

Den skulle lette arbeidsvilkårene for helsepersonell, øke kvaliteten på behandlingen og bedre pasientsikkerheten.

Men slik gikk det ikke.

Kort tid etter innføringen på St. Olavs hospital i Trondheim i i november 2022 ble det meldt om blant annet et tredoblet antall brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med innføringen av systemet. Sykehuset måtte øke bemanningen og kjøre med doble vaktskift for å kunne håndtere pasientene.

– Tungvint

– Løsningene i Helseplattformen sinker tempoet i driften av sykehuset. Folk jobber tungvint. Vi kan ikke fortsette å drive sykehuset på denne måten, sa sykehusdirektør Grethe Aasved til Adresseavisen.

Ventelistene ble lengre, pasienter skal ha fått utskrevet feil medisin, meldinger som ble sendt i systemet, kom ikke fram, og driften ble dyrere. Over 16.000 eposter fra plattformen kom aldri fram til mottakerne.

I januar 2023 vedtok deretter styret i Helse Midt-Norge å utsette innføringen av journalsystemet på flere sykehus i regionen etter problemene ved St. Olavs hospital.

Samme måned ba Helsetilsynet om en redegjørelse fra Helse Midt-Norge om problemene, og åpnet etter hvert tilsynssak. Statsforvalteren mottok også et stort antall varsler om alvorlige feil som gikk ut over pasienter.

Økt risiko for pasienter

Helsetilsynet skrev senere i en foreløpig rapport at innføringen av plattformen hadde ført til økt risiko for pasienter i regionen. Det er fortsatt stort behov for forbedringer og rettinger, der enkelte av forholdene omtales som kritisk, het det blant annet.

I mars 2023 gikk administrerende direktør Torbjørg Vanvik av som sjef for Helseplattformen AS.

I mai kom konklusjonen fra Helsetilsynet, der det het at «Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag har i dette tilsynet konkludert med at innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen».

I januar i år oppdaget St. Olav en feil ved Helseplattformen som gjorde at pasienter forsvant fra ventelistene etter å ha stått der i et år. Feilen berørte flere hundre pasienter. Deretter varslet Datatilsynet i mars tilsyn etter å ha fått flere varsler om brudd på personopplysningssikkerheten i systemet siden det ble tatt i bruk.

Alle problemene førte til at Legeforeningens landsstyremøte i mai vedtok en resolusjon som ba om å utrede avvikling av Helseplattformen.

Urealistiske budsjetter

Alle de tekniske problemene og utsettelsene har naturlig nok ført til store økonomiske ekstrautgifter, noe Riksrevisjonen også peker på i rapporten som blir lagt fram torsdag.

Rapporten slår fast at budsjettene ikke var realistiske fra starten av, og at innføringen har blitt dyrere enn forutsatt. De mener også at fremtidige kostnader rundt plattformen er usikre.

Plattformen har hittil blitt 2,5 milliarder kroner dyrere enn beregnet.

