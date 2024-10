Helseministeren vil kutte ventelistene – varsler rekord i kjøp fra private helseforetak

I et intervju med Nettavisen varsler Vestre at for å komme ned på 2019-nivå må helsekøene reduseres med to ukers ventetid. I løpet av et drøyt år.

– Vi skal snu trenden i år og ha en markant reduksjon gjennom 2025, sier han.

– Det er veldig ambisiøst, for å si det forsiktig. En del hadde ikke turt å sette det målet, for å si det slik. En så stor reduksjon i ventetider på så kort tid, det har vi ikke gjort i Norge før, sier han, men mener likevel at det er realistisk.

For å nå målene er et tett samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene én del av oppskriften. En mer omdiskutert del av løsningen er bruken av private helseaktører, noe Vestre som Arbeiderparti-politiker sier han ikke har noen problemer med.

– Vi har alltid hatt et positivt syn på samarbeid mellom offentlig, ideell og privat sektor, hevder han.

– Det er helseregionene som inngår avtaler med private, og det er ikke umulig at det i år kan bli rekord i kjøp av private tjenester fra helseforetakene, innrømmer Vestre.

– Da vi satt i regjering i 2013 og drev valgkamp, mener jeg at vi fra helseforetakene kjøpte private helsetjenester for om lag 13 milliarder. I år kommer vi nok til å passere 17 milliarder, sier helseministeren.

