Mener flest mulig skal få sove om natta

Både HK-leder Christopher Beckham og Fellesforbundets Jørn Eggum har medlemmer som kan måtte jobbe mer på natta hvis Høyres programforslag om nattarbeid for flere grupper blir vedtatt.

Sammen med stortingsrepresentant, og tidligere LO-topp, Trine Lise Sundnes kommer de med en advarsel gjennom et felles utspill.

– I en tid hvor vi mangler arbeidskraft i flere sektorer mener vi arbeidskraft må brukes smartere, at næringene i privat service må ta i bruk ny teknologi for å minimere nattarbeid og at nattarbeid må reduseres til det strengt tatt nødvendige. En jobb i servicenæringene er ofte unges første møte med arbeidslivet, sier de i en felles uttalelse.

Utspillet kom lørdag, samme dag som Handel og Kontor startet sitt landsmøte i Oslo som varer til og med onsdag.

Får meldinger

Stortingsrepresentant, tidligere HK-leder og førstesekretær i LO, Trine Lise Sundnes får meldinger fra blant annet Beckham og Eggum om at det brer om seg med stadig mer nattarbeid i service-sektoren. Fellesforbundet organiserer blant annet ansatte innen hotell- og restaurantbransjen.

– Reelt sett er nattarbeid forbudt, men man kan likevel jobbe natt hvis det er nødvendig. Det som problematiserer denne utviklingen, er at vi står i en tid hvor vi vil mangle arbeidskraft i mange sektorer. Det er heller ikke overraskende at dette bare vil fortsette å øke, sier Trine Lise Sundnes til FriFagbevegelse.

Den demografiske utviklingen gjør at det blir langt flere eldre versus arbeidstakere. Derfor vil det trenges langt flere arbeidstakere innenfor denne sektoren.

– I tillegg skal vi gjennom det grønne skiftet og øke landets konkurransekraft. Da må det tas noen grep for å bruke arbeidskraften riktig. Vi må jobbe smartere. Også i servicenæringen må man i mye større grad ta i bruk tilgjengelig teknologi for å frigjøre arbeidskraft som trengs andre steder, mener Sundnes.

Må jobbe alene

Både Beckham og Eggum opplever at unge arbeidstakere i deres respektive bransjer, varehandelen og hotell- og restaurant, stadig føler seg utrygge på jobb, jobber ofte på natt, og ofte alene med dårlig HMS-oppfølging.

– Er det nødvendig at de må jobbe natt, eller kan dette løses på andre måter, spør Sundnes.

– Vi har altfor mange som jobber natt og alene i dag. De opplever trakassering og kan risikerer å falle ut av arbeidslivet i ung alder. Vi trenger en strengere praksis i forhold til nattarbeid. Det gjelder hele servicebransjen, sier Christopher Beckham til FriFagbevegelse.

Forbundsleder i HK, Christopher Beckham. (Terje Pedersen/NTB)

– Der har vi og Fellesforbundet et felles og likt utgangspunkt, poengterer han.

– Ingen skal fortelle meg at man har behov for nattåpne bensinstasjoner i dag. Det går fint å fylle drivstoff og lade elbilene uten betjening. Det finnes også automater hvor man kan handle. Vi må lage et arbeidsliv som man kan leve med. Ikke et arbeidsliv med bruk og kast som i dag, sier han.

Tankesmien Agenda har også sett på hvordan arbeidstakere på bensinstasjoner opplever arbeidshverdagen sin.

Nylig mottok arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) en utredning om natt- og alenearbeid. Den konkluderte med at en strengere praksis og økt tilsyn er nødvendig.

– Ungdommen bør være uthvilt når de skal på skolen om morgenen, ikke slitne etter å ha jobba seint kveldsskift fram til midnatt. Høyres forslag om nattarbeid for 15-åringer, tillate søndagsåpne butikker og flere midlertidige ansettelser er et angrep på arbeidsfolk og et angrep på ungdoms rett til hvile og fritid. Derfor blir neste års valg et viktig veivalg for arbeidstakere i dette landet, sier hun i en kommentar til FriFagbevegelse.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum. (Terje Pedersen/NTB)

