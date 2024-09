Sjefen nektet å godta Olavs sykemelding

På Skei, omkranset av høye fjell, ligger Thon hotell Jølster. Dette har vært arbeidsplassen til Olav Jensen siden midten av 2000-tallet.

Det var den storslåtte naturen som lokket sandnesbuen hit da det dukket opp en ledig stilling som nattevakt ved hotellet.

Han har vært glad i denne jobben. Men som tillitsvalgt har han også hatt sine kamper med ledelsen.

Olav Jensen har jobbet på Thon Hotell Jølster siden midten av 2000-tallet. (Sissel M. Rasmussen)

I 2022 får et nytt firma, CiC Hospitality, kontrakt på å drifte hotellet – i første omgang for ett år.

For klubblederen føles det som å rykke tilbake til start. Det er stadig uenigheter med den nye ledelsen – om arbeidstid, turnuser, overtidsbetaling og medbestemmelse.

Jensen er ikke redd for å ta ting opp eller si fra når han mener at ansattes rettigheter blir tilsidesatt. Han kjenner hovedavtalens bestemmelser og har god kontakt med Fellesforbundets avdeling 19 Sogn og Fjordane.

Når arbeidsgiver bestrider sykmeldingen

I en serie med artikler setter LO-Aktuelt søkelyset på arbeidsgivere som bestrider sykmeldinger og hva som er konsekvensene for arbeidstakerne som opplever dette.

Dette er Olav Jensens historie.

Mye sykefravær

Samtidig skranter helsa. Helt siden 2015 har Olav Jensen vært mye syk. Han har fått diabetes type 2 og sliter med stoffskiftet. Det har blitt både korte og mer langvarige fravær fra jobb.

Nå, når det nærmer seg sommeren 2023, kjenner han igjen at kroppen ikke fungerer som den skal.

Hodet er tåkete, kroppen nummen. Han føler seg utslitt; sliter med konsentrasjonen. Når kona prater til ham, er det som han ikke klarer å få med seg det hun sier. Det kjennes som han er beruset, men uten at han har rørt en dråpe alkohol.

I slutten av juni i fjor skjer det mye på en gang.

I et styremøte blir det klart at de ansatte ved hotellet skal virksomhetsoverdras til CiC Operations fra 1. juli. Hotellsjefen innkaller til et informasjons- og drøftelsesmøte med klubblederen kort tid før de ansatte skal informeres.

Men Jensen føler seg slett ikke bra. Lenge har han gått og ventet på at symptomene skal gi seg. Men det går ikke over.

Midt oppi prosessen med virksomhetsoverdragelsen blir Jensen sykmeldt.

Blir ikke trodd

Et par uker ut i sykefraværet skjer det Jensen i dag beskriver som et sjokk. I innboksen hans ligger det en e-post fra hotellsjefen: «Hei Olav, vi vurderer å bestride sykmeldingene du har hatt den siste perioden».

Jensen blir innkalt til et møte hvor han får redegjøre for seg. Han føler at møtet går bra, og at arbeidsgiver lytter. Kort tid senere får han likevel en ny e-post fra hotellsjefen med beskjed om at de vil gå videre med bestridelsen.

«Vi har bestemt oss for å la Nav ta en avgjørelse i denne saken, så forholder vi oss til NAVs avgjørelse», står det.

– Da var det mye som raste sammen, forteller Jensen.

Bestridelse av sykmelding

En arbeidsgiver har ikke rett på å få vite grunnlaget for en sykmelding, men kan likevel nekte å godta sykmelding fra lege. Det kan for eksempel skje ved mistanke om at den ansatte ikke er reelt syk/skadet, eller dersom den ansatte ikke medvirker i sykefraværsoppfølgingen.

Dersom arbeidsgiver bestrider sykmeldingen, kan han eller hun la være å utbetale sykepenger til den sykmeldte.

Er arbeidstaker uenig i arbeidsgivers avgjørelse, må vedkommende søke Nav om å forskuttere sykepenger.

Nav vil da fatte et vedtak basert på opplysninger fra begge parter og medisinske opplysninger fra lege eller behandler.

Nektes sykepenger

Olav Jensen hadde aldri hørt om at det gikk an å bestride en sykmelding. Men det er faktisk fullt mulig for en arbeidsgiver å nekte å godta en sykmelding fra legen

Regelverket er der for å gi arbeidsgiver et verktøy mot åpenbart misbruk av sykmeldinger.

Når en arbeidsgiver bestrider sykmeldingen, stanses utbetalingen av sykepenger. En arbeidstaker som opplever dette, kan klage til Nav.

Om Nav gir arbeidsgiver medhold, vil ikke arbeidstakeren få sykepenger – verken for de 16 dagene arbeidsgiver skal betale – eller fra Nav, dersom sykefraværet varer utover disse 16 dagene.

For Jensen er sykmeldingen i slutten av juni i fjor ikke bare starten på et langvarig sykefravær. Det er også starten på en lang, lang kamp med Nav-systemet for å bli trodd.

– Jeg mener det er helt absurd at jeg kom i den situasjonen bare fordi jeg har en arbeidsgiver som ikke liker meg som tillitsvalgt, sier Olav Jensen. (Sissel M. Rasmussen)

– Som en knyttneve i trynet

For Jensen blir ikke frisk. Han blir snarere dårligere. Han går til undersøkelser og utredninger. Til slutt blir han i mars 2024 diagnostisert med ME.

Og i hele denne perioden kommer det ikke en krone inn på konto. Arbeidsgiver vil ikke utbetale sykepenger. Og det vil i første omgang heller ikke Nav. For Nav tror på arbeidsgiver.

«Ut fra en samlet vurdering» mener Nav det ikke er dokumentert at Jensen var arbeidsufør i perioden.

I september får han avslag fra Nav på sykepenger i arbeidsgiverperioden. I starten av november får han avslag på klage. Nå gir de ikke bare avslag på sykepenger i arbeidsgiverperioden, men avslag på sykepenger i det hele tatt.

I mars 2024 fikk Olav Jensen diagnosen ME – kronisk utmattelsessyndrom. Sykdommen gjør at han har lite energi og har et stort behov for hvile. (Sissel M. Rasmussen)

Jensen sender klage på alle vedtakene.

I hele denne perioden er det ingen i Nav som kontakter ham. Han vet ikke hvem som er saksbehandler. Han får ikke en eneste telefon. Det eneste han vet, er at det sitter noen i Nav Arbeid og Ytelse Tønsberg – drøye 400 kilometer unna – som skal ta stilling til om han var arbeidsfør eller ikke i disse junidagene sommeren 2023.

– Det føles som en knyttneve i trynet av noen du ikke ser.

– Jeg følte at jeg prøvde å være menneskelig, og jeg fikk tilbake robot.

Uten inntekt

I ni måneder må Olav Jensen og kona leve på én inntekt.

– Vi var heldige som hadde oppsparte midler.

Jensen er en «økonominerd» og har vært flink til å spare. Han har godt over 200.000 kroner på sparekonto. Nå tappes kontoen litt etter litt.

I februar 2024 kommer det første gjennombruddet. Jensen får et nytt brev fra Nav. De gir ham nå delvis medhold i klagen. Nav vil utbetale sykepenger for juli og august, men fortsatt mener de at han ikke har rett på sykepenger for perioden etter september 2023.

Nå ber Jensen om hjelp fra Fellesforbundet. Via avdeling 19 i Fellesforbundet får han bistand fra LO-advokat Katrine Rygh Monsen. LO-advokaten forbereder anke til Trygderetten og sender denne til Nav.

Endelig er det som om noe skjer.

Nav snur

30. april kommer beskjeden fra Nav Klageinstans: Olav Jensen har fått fullt medhold.

Nav gir ham rett på sykepenger i hele perioden, og i midten av juni kommer pengene inn på konto: Sykelønn for hele perioden fra september 2023 til mai 2024.

– Jeg vant jo fram til slutt, sier han.

Men for Olav Jensen er noe ødelagt. Med en mor som var aktiv i arbeiderbevegelsen både politisk og faglig, har han fått troen på fellesskapet og velferdsstaten inn med morsmelka.

Han har alltid tenkt at om han skulle bli syk, så vil han få hjelp.

– Det tror jeg ikke på lenger. Hver gang jeg får en melding fra Nav nå, så stiger pulsen min.

Tiden etter at arbeidsgiver bestred sykmeldingen hans, har vært tung. Katten Storm var en trøst da livet var som vanskeligst. (Sissel M. Rasmussen)

Opplevde det som en straff

Klubbleder Jensen sier han forstår hvorfor det må være mulig for en arbeidsgiver å bestride en sykmelding.

– Men når det er mulig for arbeidsgiver å bruke det som et våpen, da blir det feil.

I brev til Nav viser hotellsjef Morten Næssvik til fire grunner for å bestride sykmeldingen:

At sykmeldingen kommer som et resultat av arbeidskonflikt.

Gjentakende sykefravær i sommerferieperioden.

At Jensen hadde fått avslag på søknad om ferie.

Mangelfull medvirkning i sykmeldingsperioden.

Olav Jensen avviser alle punktene. Ja, han har hatt sykefravær i sommermånedene de siste årene. Men han kan ikke styre når han blir syk. Han har vært mye syk gjennom hele året, ikke bare om sommeren, forklarer han.

– Det er mye sykmeldinger her. Hvis du har lyst til å finne et mønster, så kan du.

Han avviser også at det var konflikt med ledelsen som førte til sykmeldingen.

I arbeidsgivers begrunnelse til Nav står det at Jensen i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen hadde uttrykt seg «klart negativ til den overtakende eier».

Jensen beskriver det som vanlig tillitsvalgtarbeid der han og ledelsen var uenige, og ikke noe som hadde med sykmeldingen å gjøre.

– Jeg har jo vært ute en stormnatt før. Jeg mener selv at jeg tåler konflikter, sier han til LO-Aktuelt.

Jensen mener at arbeidsgivers forsøk på å bestride sykmeldingen var et angrep på ham som tillitsvalgt.

– Jeg opplever det som en slags maktdemonstrasjon. Det er ren hevn for å vise hvilken makt de har, sier klubblederen.

– Hadde jeg ikke vært tillitsvalgt, så tviler jeg på at det hadde blitt bestridelse.

Klubbleder Olav Jensen ved Thon hotel Jølster er fortsatt preget av opplevelsen med ikke å få sykepenger da han var syk. – Det har kostet veldig mye, sier han. (Sissel M. Rasmussen)

Kjenner seg ikke igjen

Morten Næssvik var hotellsjef ved Thon Partner Hotel Jølster da Olav Jensen ble sykmeldt.

Han jobber nå som Operation Manager i CiC Hospitality som drifter Thon-hotellet.

Han skriver i en e-post til LO-Aktuelt at dette dreier seg om en personalsak, og at de derfor ikke har anledning til å kommentere noen av forholdene i media.

«På generelt grunnlag kjenner vi oss ikke igjen i påstanden om at ansatte behandles annerledes fordi de påtar seg viktige verv», skriver Næssvik.

Nav sier det er beklagelig at Olav Jensen har hatt denne opplevelsen i møte med etaten.

– Det er ingen god situasjon, og vi har stor forståelse for at det oppleves veldig krevende, sier Per Morten Svenkerud, avdelingsdirektør Nav Arbeid og ytelser Innlandet, til LO-Aktuelt.

– Hvorfor tar verken saksbehandler i Nav Arbeid og ytelser eller rådgivende lege i Nav kontakt med Olav Jensen noen gang i løpet av dette året?

– En sykmelding gir ikke automatisk rett til sykepenger. Nav må derfor gjøre en rettslig vurdering av om vilkårene for å få sykepenger er oppfylt. I den vurderingen baserer Nav seg på skriftlig dokumentasjon, blant annet de medisinske vurderingene gjort av helsetjenesten.

I ni måneder måtte Olav Jensen og kona Elena leve utelukkende på hennes inntekt. De er begge ansatt ved Thon Hotel Jølster. (Sissel M. Rasmussen)

Svenkerud understreker at Jensen har hatt kontakt med sitt lokale Nav-kontor i perioden, og at dette er opplysninger som Nav Arbeid og ytelser har hatt tilgang til.

– Samtidig har brukerne gitt oss tilbakemeldinger om at de ønsker at saksbehandlerne i større grad tar direkte kontakt med dem, det vil si på telefon. Dette forstår vi og er noe vi jobber med å få til mer av.

Vil tilbake i jobb

Hjemme i stua på Skei i Jølster er det pertentlig orden. Hvite lameller holder det skarpeste lyset ute. Et grått teppe henger pent brettet over det ene armlenet på sofaen. Når hodet verker og kroppen ikke vil mer, er det her han legger seg for å hvile.

Selv enkle oppgaver, som lett husarbeid, kan kjennes som en anstrengelse. Men i det siste har Olav Jensen kommet i gang med arbeidsrettet rehabilitering gjennom Nav. Han ønsker fortsatt å komme tilbake i jobb.

– Jeg tenker på alle dem som ikke har de ressursene jeg har. Det må være forferdelig, sier Jensen.

Uten hjelp fra Fellesforbundet og LO tror han ikke han det hadde gått veien.

– Hvis jeg ikke hadde vært organisert, er jeg helt sikker på at jeg fortsatt ville gått uten sykepenger, sier han.

