Taus Bollestad på vei til oppgjør på NRK

– Jeg har ingen kommentar til dere, sa Bollestad til VG på vei inn til NRKs studio tirsdag kveld.

Der vil hun møte programleder Fredrik Solvang som vil stille spørsmål om hennes avgang som partileder i Kristelig Folkeparti for tre uker siden. Også fungerende partileder Dag-Inge Ulstein er ventet til programmet.

Bollestads opptreden i Debatten er første gang hun opptrer offentlig siden hun trakk seg som partileder 22. august. I kjølvannet av at landsstyret i KrF hadde møte i Oslo mandag, skrev Bollestad til NRK at hun om kort tid ville fortelle sin historie. Samtidig ble det kjent at hun også hadde sendt et brev til sentralstyret om at hun ikke ville at partiledelsen skulle behandle varslingssaken mot henne.

Bollestad har vært sykmeldt siden 10. juni, og hun er sykmeldt ut september etter flere forlengelser. Først i midten av august ble det kjent at det var levert inn varsel mot henne fra tre ansatte i KrF. Den 5. september skrev hun på Facebook at hun seg i politikken etter valget neste år.

