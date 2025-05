Kardinal Robert Francis Prevost er valgt til ny pave

Det er klart etter at det litt over klokken 18 torsdag kom hvit røyk fra pipa i Det sixtinske kapell i Vatikanet, som indikerer at kardinalene har blitt enige om hvem som skal ta over som pave etter Frans, som døde 21. april.

En time senere ble den nye paven offentliggjort for folkemengden på Petersplassen i Vatikanstaten.

Prevost tar navnet Leo XIV.

69 år gamle Robert Francis Prevost fra Chicago var i mange år misjonær i Peru, før han ble erkebiskop i Chiclayo. Han ble kardinal i 2023 og har hatt en viktig stilling som rådgiver for pave Frans i utnevnelsen av nye biskoper.

