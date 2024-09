I disse yrkene faller flest ut av arbeidslivet etter sykdom

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er store forskjeller mellom yrkesgrupper. Aller størst risiko for ikke å returnere til arbeid har skipsbefal og flygere, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Her er to av tre ute av arbeid ett år etter langtidsfravær.

Overlege Hans Magne Gravseth ved STAMI tror det kan ha sammenheng med at man må oppfylle spesifikke medisinske krav og ha egen helseattest for å arbeide i disse yrkene.

«Man må med andre ord avstå fra tjeneste hvis man har nedsatt psykisk eller fysisk yteevne og ikke lenger tilfredsstiller helsekravene. Dette kan være med på å forklare hvorfor yrkesgruppen skiller seg klart ut her», skriver Gravseth i en e-post til LO-Aktuelt.

Statens arbeidsmiljøinstitutt har samlet statistikk over hvor stor andel av de sykemeldte som ikke har kommet tilbake i jobb ett år etter et langtidsfravær (se hele lista lenger ned i saken).

Servitører har høy risiko for frafall

Også ansatte i servitøryrker, lager- og transportmedarbeidere, kokker og kjøkkenassistenter har høy risiko for ikke å komme tilbake til arbeid etter lang tids sykefravær.

Her er mer enn hver femte langtidssykmeldte ikke tilbake i jobb ett år etter fraværet.

Mange av yrkene med høyt frafall er preget av at det ikke stilles høye krav til utdanning, påpeker Hans Magne Gravseth.

«Hvis de da får et langtidssykefravær, vil de være lette å erstatte med andre. De med lavt frafall har gjerne spesifikke utdanningskrav og er dermed mer ‘uerstattelige’ i den forstand. Høyere utdanning gir flere muligheter til å finne arbeid», skriver overlegen.

Jo lengre et sykefravær varer, dess større sannsynlighet er det for at arbeidstakeren faller varig ut av arbeidslivet.

Det er godt dokumentert gjennom forskningen. Dette er noe av grunnen til at politikere og arbeidslivets parter er spesielt opptatt av å få ned langtidsfraværet.

STAMI sin statistikk viser at av dem som har et sykefravær som varer lenger enn 13 uker, er det i snitt 14 prosent – eller 1 av 7 – som ikke er tilbake i jobb ett år senere.

De fleste av dem er enten på arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd, eller er registrert som arbeidsledige.

Dette er ikke nødvendigvis et varig frafall, understreker overlege Hans Magne Gravseth ved STAMI.

Men det er fare for langvarig utenforskap når man har vært sykmeldt såpass lenge, påpeker han.

Sykepleiere vender tilbake

Det er ikke nødvendigvis yrkene med høyest sykefravær, som har størst risiko for frafall fra arbeidslivet.

Flere av yrkene som topper sykefraværsstatistikken, befinner seg nemlig langt ned på listen over yrker med størst risiko for å falle ut av arbeidslivet.

På bunn finner vi sykepleiere og barnehagelærere der under 8 prosent faller ut av arbeidslivet etter langtidsfravær.

Også andre grupper med høyt sykefravær, som grunnskolelærere, vernepleiere og sosialarbeidere ligger under gjennomsnittet på statistikken.

Statistikken kan tyde på at det ikke bare er helsa som påvirker sjansene for å komme tilbake i jobb.

Blant annet har danske forskere funnet at opplevelsen av å ha et meningsfullt arbeid, er en viktig faktor for om man kommer tilbake etter langtidsfravær eller ikke.

Også et godt psykososialt arbeidsmiljø, med støtte fra leder og kolleger, er viktig, ifølge STAMI.

