Listhaug: – Vi skal få vekk den sittende regjeringen

---

NYHETSINTERVJUET: Sylvi Listhaug (47)

Født 25. desember 1977, oppvokst på gård i Ørskog på Sunnmøre

Trebarnsmor og utdannet lærer som også har bakgrunn som pleieassistent på sykehjem, praktikant i den amerikanske kongressen og seniorrådgiver i PR-byrået First House.

Tidligere byråd i Oslo, hadde i alt fem statsrådsposter i Erna Solbergs regjeringer i perioden 2013–2021. Stortingsrepresentant fra 2017.

Bakgrunn fra FpU, formelt valgt til nestleder i Frp i 2019.

Partileder fra 2021.

Leder helgens landsmøte i Frp fra 2.-4. mai.

Stiller som statsministerkandidat for Frp i høstens stortingsvalg.

---

– Dette er ditt fjerde landsmøte som partileder, og det andre foran et viktig stortingsvalg. Da er du vel ikke lenger særlig spent når du skal stå i front og og holde «leders tale» og slikt?

– Du er jo alltid spent når du skal levere på slike viktige taler. Men jeg er glad jeg har gjort det før.

– På Aps landsmøter synger de «Internasjonalen», hos Høyre synger de «Ja, vi elsker» og sender en hilsen til kongen. Hva gjør dere i Frp?

– Vi sender også hilsen til kongen! Men vi synger ikke, nei.

– Ikke i det hele tatt?

– Nei, vi er politikere. Vi synger ikke i kor. Ikke de fleste av oss i hvert fall!

– For tre år siden var du en ganske fersk partileder. Vi satt her på kontoret ditt rett før landsmøtet og stilte deg spørsmål om hvorfor Frp ikke greide å vokse på meningsmålingene. Et par år senere hadde dere vokst noe så kolossalt. Hva skjedde?

– Husk hva vi kom fra: Bare 11,6 prosent i stortingsvalget i 2021! Jeg sa da at vi må bygge stein på stein og være tålmodig, og det var nødvendig. Vi la en ny strategi etter valget i 2021, der målet var vi skulle bygge oss opp til å bli et stort parti. Vi har jobbet målrettet og snakket om frihet, trygghet, omsorg og økonomisk handlefrihet, og så har vi vel bare mer og mer truffet tidsånden.

– Som misnøyen med strømkrisen i 2022-2023?

– Ja, men jeg tror også mange er veldig enige med oss i at det er ikke mangel på penger som er problemet her i Norge, men mangel på prioritering og ren sløsing, særlig på klimatiltak. Og så skulle det jo bli «vanlige folks tur» under Ap/Sp-regjeringen, mens i stedet har mange fått dårligere økonomi. Jeg tror folk føler at de ikke har fått det som ble lovet.

Les også: Voldshendelse i Oslo fengsel: – Vi ser veldig alvorlig på denne saken

– Du har jo kalt Jonas Gahr Støres regjering for «en skandaleregjering» og «den verste regjeringen vi har hatt» og så videre. Men de problemene Støre har slitt med har i det minste hjulpet dere til å vokse?

– Ja, jeg tror at vi gradvis har framstått mer og mer som et alternativ til den sittende regjeringen. Og når jeg sier at Høyre og Ap har blitt veldig like, så er det noe mange nikker til.

– En periode i vinter var dere Norges største parti på målingene med godt over 25 prosent. Nå har dere falt til rundt 20. Tenkte du allerede i vinter: «Dette kan nok ikke vare»?

– Det jeg tenkte var at det kommer til å svinge veldig fram til valget. Jeg sa jo det hele veien, at det er veldig lenge til valget, og at alt kan skje i norsk politikk.

Frp-lederen i intervju med Dagsavisen. (Martin Næss Kristiansen)

– Ja, og spesielt denne våren! Men hvorfor tror du at dere falt?

– Det handler alltid om hvilke saker som er høyest på agendaen. Vi hadde altså et utgangspunkt på 11,6 prosent, og vi ligger nå utrolig høyt over det, så vi har definitivt ambisjoner om å gjøre et kjempegodt valg til høsten.

– Men hva vil du si er et bra valg for Frp til høsten?

– Jeg har ikke tenkt å begynne å definere det. For jeg tenker at det viktigste er at vi skal gi et bedre valgresultat enn sist. Også er det opp til velgerne å bestemme hvor godt det skal være.

– På denne helgens landsmøte skal dere vedta et nytt program, med mye kjent Frp-politikk på kriminalitet og eldreomsorg. Men jeg ser du gjerne vil ha kunnskapsministeren hvis dere kommer i regjering? Det må da være første gang?

– Ja, vi skal satse på skole, og det er fordi vi er så utrolig bekymret for utviklingen i norsk skole. Mange barn opplever nederlag på nederlag, og selv om alle barn har noe de er gode på, så greier ikke norsk skole å finne det og dyrke det. Vi ønsker mer nivådeling og at den enkelte eleven blir sett, og vi ønsker mer disiplin i skolen. Det er for mye vold og uro der nå. Det kan ikke fortsette.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset

– Hvis borgerlig side vinner valget til høsten har du sagt at du foretrekker en Høyre/Frp-regjering. Men syns du fortsatt at «Erna er stjerna», på samme måte som hun var det da dere kom i regjering sammen i 2013?

– Erna Solberg er en veldig erfaren og dyktig politiker. Jeg har samarbeidet godt med henne i regjering, og vi har et godt forhold nå også. Styrkeforholdet mellom partiene våre avgjøres av velgerne.

– Men både Venstre og KrF er jo med på lasset hvis det blir borgerlig flertall. Dere kranglet mye med dem sist dere satt i regjering sammen, men hvem av dem er Frp mest uenig med?

– Altså, jeg har ikke tenkt å komme med noen vurderinger om det. På noen områder er vi mest enige med den ene, så den andre, og på mange områder er vi ikke enige med noen av dem. Men det som jeg føler det er veldig felles enighet om, det er at vi skal få vekk den sittende regjeringen.

– KrF vedtok på sitt landsmøte at det skal være forbudt for norske skoler å henge opp Pride-flagget. Er det noe Frp er enig i?

– Vi har sagt hele veien er at det må være opp til den enkelte skole, eller kommune.

Les også: «Kniven i ilden»-regissør: – Jeg har også vært en mor som drar (+)

– Hva slags forhold har ellers Frp til Pride? Går du som partileder i Pride-parade?

– Frp er aktiv rundt om på Pride-festivalene. Men jeg har ikke planer om gå i den store paraden i Oslo, for da er jeg bortreist. Men jeg støtter selvsagt fullt ut opp om at det må være frihet for folk til å leve sine liv. Men du trenger ikke gå i Pride-parade for å mene det.

– Du har sagt at hvis Frp blir det største partiet på borgerlig side, så er det naturlig at du blir statsminister? Mener du fortsatt det?

– Jeg har aldri vært opptatt av å jakte på posisjoner. Mitt utgangspunkt er alltid at du skal gjøre en god jobb der du er. Så er det opp til velgerne hvor store de ulike partiene blir. Men helt siden Carl I. Hagens dager har vi sagt at det er naturlig at det største partiet får statsministeren. For oss er det uansett politikken som blir det aller viktigste.

– Men hvordan tror du det blir å være statsminister i en så urolig tid som det er nå? Kan du se deg selv sitte i det ovale kontoret i Det hvite hus for å prøve å håndtere Donald Trump?

– For meg er det ikke posisjoner som er det viktigste å snakke om. Men jeg prøver å håndtere alle oppgaver jeg må løse så godt som mulig.

– En grunn til at det går så bra med Støre-regjeringen nå, er trolig at de har mye utenrikspolitisk kompetanse med en tidligere Nato-sjef på laget. Kan Høyre og Frp stille med et like godt utenrikspolitisk team hvis det blir regjeringsskifte til høsten?

– Ja, jeg mener jo det at det viktigste er å ivareta norske interesser, og det mener jeg at man skal greie på en utmerket måte, uansett hvem som styrer Norge videre.

– Det må da ha vært ergerlig for både deg og Erna Solberg at Ap trakk selveste Jens Stoltenberg opp av hatten og fikk satt fart på rødgrønn side nå foran valgkampen?

– Jeg synes det var litt morsomt, jeg, at Jens kom tilbake til norsk politikk! Jeg kom jo ikke inn i regjering før i 2013, etter at han var ferdig som statsminister. Jeg har fått møtt ham til debatt en gang, og det syns jeg var gøy. Det er jo ikke han som er problemet, det er Støre-regjeringen sin politikk som er problemet, og der ser det jo ut til at de har tenkt å fortsette en politikk som er veldig skadelig for norskeide bedrifter, og med et skyhøyt skatte- og avgiftsnivå som rammer både folk og bedrifter. Det er veldig fint at man jobber internasjonalt for å hjelpe norske bedrifter mest mulig, men det er jo også grunn til å stille spørsmålet: «Hva har dere tenkt å gjøre med det dere selv kan gjøre noe med?» Og det er å sette ned skatter og avgifter allerede i revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai.

– Så til slutt: I tillegg til alt som har endret seg siden du ble partileder for fire år siden, har du også skiftet klesstil. Mange har snakket om «rysjeblusene» dine. Har du helt bevisst tenkt: «Nå skal jeg jammen endre stil?»

– Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg har jo kjøpt inn litt nytt og gått på kurs hos frisøren for å lære litt om hår og sminke. Det er jo bare små grep jeg har gjort, men det hjelper veldig.

– Er det for å få mer partileder-look?

– Nja, jeg vet ikke det. Men det er jo litt viktig å se ordentlig ut. Man må nå gjøre så godt man kan!

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)