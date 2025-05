Trump spøker i kulissene foran valget i Australia

Med knapp margin ligger sosialdemokratiske ALP nå foran den konservative koalisjonen på meningsmålingene, men de ligger ikke nødvendigvis an til å få rent flertall i valget lørdag.

Valgkampen har i stor grad dreid seg om temaer som opptar nesten alle vestlige land – prisveksten de siste årene, samt et overopphetet boligmarked.

Australias statsminister Anthony Albanese (t.v.) er favoritt til å bli gjenvalgt, men opposisjonsleder Peter Dutton er ikke helt avskrevet. (Jason Edwards/AP)

Få dager etter at statsminister Anthony Albanese fra ALP utskrev valget, kom imidlertid det store tollsjokket fra USAs president Donald Trump, og det ble raskt en viktig sak i valgkampen.

Albanese har gått inn for en relativt hard linje mot Trump, mens opposisjonsleder Peter Dutton har måttet jobbe for å distansere seg fra den amerikanske presidenten. Samtidig har ikke nødvendigvis dette vært den avgjørende faktoren – Albanese har drevet en solid valgkamp, mener analytikere.

Kutt og kjernekraft

Og Dutton har snublet på flere punkter, deriblant lanserte han en plan om å forby hjemmekontor for statsansatte. Den ble raskt trukket tilbake. Samtidig mener analytikerne at Trump-effekten har påvirket velgere som er skeptiske til å ta for mye sjanser.

– I usikre tider kan du være sikker på at ALP har en plan om å bygge for Australias framtid, og du kan være sikker på at koalisjonen har kutt og kaos, sa Albanese på en pressekonferanse fredag.

I et radiointervju senere samme dag gikk statsministeren videre på dette temaet og sa at Australia var «et annet land» enn USA og at velgere var bekymret over Duttons planer om å kutte i klimapolitikken og i antall statsansatte.

Mange velgere har også uttrykt bekymring over koalisjonens planer om å bygge atomkraftverk.

Les også: Stoltenberg om russisk Nato-trussel: – Det er de som er der ubedt

Dutton sikker på seier

For sin del kommer opposisjonslederen med et enkelt spørsmål til velgerne.

– Er den økonomiske situasjonen din bedre enn den var for tre år siden, sa Dutton i valgkretsen sin torsdag.

ALP vant tilbake makten i valget i 2022, etter ni år i opposisjon. De var imidlertid store favoritter til å vinne valget også i 2019. Dutton pekte på den overraskende seieren til den konservative koalisjonen den gangen i avslutningen av sin valgkamp der han lovet seier.

Obligatorisk stemmegivning

Australia er ett av få demokratier der det i utgangspunktet er obligatorisk å delta i valget, og nærmere halvparten av velgerne har forhåndsstemt. Riktignok er straffen for ikke å stemme et gebyr på knappe 20 dollar rundt 130 kroner. Likevel pleier valgdeltakelsen å ligge på rundt 90 prosent.

Velgerne stemmer i såkalt preferansevalg, der de rangerer partienes kandidater etter hvem de foretrekker. I tillegg til ALP og den konservative koalisjonen, der Liberal Party stiller i byene og National Party på landet, har Australia et sterkt grønt parti og mange uavhengige kandidater av ulike slag. Disse kan spille en viktig rolle i parlamentet dersom ikke ALP får rent flertall.

Valglokalene stenger klokka 18 lokal tid lørdag – hvilket betyr at de første resultatene begynner å komme fra rundt klokka 10 lørdag formiddag norsk tid.

Les også: Russland-ekspert om Putins nye grep: – Han er livredd

Les også: Trumps eksrådgiver: – Han ønsker å etterligne Putin

Les også: Partifellen som går åpent ut mot Trump: – Russland ler av oss