Glassblåseren, sønnen og Arbeiderpartiet

Min far var glassblåser på Hadeland Glassverk og senere Gjøvik Glassverk. Jeg er fra Arbeiderparti-bastionen Jevnaker. Begge deler har formet mitt liv og mitt verdisyn. Nå er jeg leder i privat næringsliv, og tjente sikkert mer i fjor enn pappe gjorde på de sju-åtte siste årene han levde. Til tross for at han antakelig var best på det han gjorde. Det er ikke jeg.

Det er ikke noe vanskelig å forklare forskjellen. De samme forskjellene ser vi rundt oss hele tiden. Noen av dem er naturlige. Andre er urettferdige. Alle er økende.

Det er sånne forskjeller som ble – eller burde blitt – markert i går, på 1. mai. Det er disse økende forskjellene som gjør at limet i samfunnet blir litt mindre holdbart for hvert år.

Jeg har blitt tvunget til å spørre meg selv, nå som han er død, hvorfor jeg faktisk er sosialdemokrat.

Pappa pleide å si at han ville fyre opp motorsaga han hadde arvet etter sin far skogsarbeideren, hver gang han så en naken flaggstang på arbeidernes dag. I hjembygda ville det tatt mindre enn en halv dag dersom han gjorde alvor av truslene. Det er ikke så mange storgårder på Jevnaker. Eller Høyre-folk. I Asker der jeg bor, ville det vært et årsverk. Han sa det nok for å understreke hvilken fornærmelse han mente det var å ikke flagge på 1. mai. «Du trenger vel ikke være arbeider sjøl for å støtte småfolks krav om litt mer anstendighet», sa han. Jeg var enig.

Sånn ting formet meg. Men jeg ville ikke bli der.

Magne Bergestuen var glassblåser på Hadeland Glassverk og senere Gjøvik Glassverk. Her besøker sønnen Svein Tore ham i verkstedet. (Privat)

Jeg er den eneste i min familie som har tatt høyre utdanning. Det vil si, så veldig høy var den ikke, men jeg har studert ved Universitetet i Bergen. Jeg ville bli psykolog. Enten det, eller så ville jeg imponere pappa. Uansett bygget jeg et liv som mine sosialdemokratiske ledere etter krigen la opp til. At folk fra arbeiderklassen skulle få de samme mulighetene til utdanning og karriere, som barn av akademikere, leger og ingeniører.

Likevel er det som om jeg møter meg selv i døra som arbeidsgiver i næringslivet. Og som den tidligere, store og sympatiske KrF-profilen Jon Lilletun sa til meg en gang i et selverkjennende intervju: «Når man møter seg selv i døra, kan det bli trangt».

Det er i hvert fall klamt. For jeg var tidligere fagforeningsleder i flere omganger, med stor kjeft og større selvtillit. Nå har jeg blitt en arbeidsgiver som går stillere i dørene, mer ydmyk, selv om jeg er minst ti ganger klokere og mer kunnskapsrik enn han verdensmesteren som skapte overskrifter ved å dunke løs på rike eiere og uansvarlige ledere.

For å være tydelig. Jeg har ikke forlatt mitt sosialdemokratiske grunnsyn. Jeg har ikke engang forlatt partiet som gikk meg fullstendig på nervene da jeg jobbet på Stortinget i en kort periode. Men jeg har følt meg fremmed (ikke noe offer) for en del av det som blir sagt, og har blitt sagt av Ap-folk de siste årene. Kanskje er det også retningen jeg stusser på.

Det kan kanskje høres ut som mitt stikk kommer et halvt år for seint. Men dette handler ikke bare om den påståtte næringsfiendtligheten og retorikken Ap ble beskyldt for i fjor. Det handler like mye om holdninger som stikker dypt i den gamle ørnen. Selv hos de unge i partiet. Som om ingen andre har skjønt det. Det er ikke bare arroganse heller. Det er som om deler av partiet surrer rundt med skylapper på. Vi bygget liksom landet må vite, helt på egen hånd. Bortsett fra at vi ikke gjorde det.

Jo, vi gikk i front på helt avgjørende tidspunkt og veivalg i den politiske historien, og vi kjempet en helt nødvendig klassekamp. Men det handler ikke bare om politikk, det handler om verdiskapning i arbeidslivet. Det private arbeidslivet. Uansett hvor glad man er i Arbeiderpartiet, så skapes ikke arbeidsplasser av arbeidere. De skaper verdier.

På samme måte som man hyller de politikerne og de folka som står opp for urettferdighet, som vil utjevne forskjeller, og ta vare på de svakeste, så bør partiet mitt også hylle de som skaper verdiene, arbeidsplassene og mulighetene som virkeliggjør folks drømmer om jobb og deltakelse i samfunnet. Samtidig som vi setter krav til at de skal være med i spleiselaget.

Eller sagt på en annen måte: Hvis jobb til alle er det viktigste, så må de som skaper jobbene inkluderes tydeligere i prosjektet. I mye større grad enn det gjør i dag. Det er ikke sånn at arbeidsgivere er Høyre-folk og Ap-folk er arbeidsfolk. Nei, arbeidsfolk er like ofte Frp-ere. Fine folk som stemmer noe annet, som verken er dummere eller smartere enn Ap-folk.

Så hvorfor har jeg fått et nærmere forhold til min far? Fordi jeg har begynt å tenke på hvor mye han har preget meg. Jeg har dermed blitt tvunget til å spørre meg selv, nå som han er død, hvorfor jeg faktisk er sosialdemokrat. Er det den tunge arven jeg bærer på, eller mener jeg faktisk det jeg sier, når jeg nærmest på refleks forsvarer Arbeiderpartiets politikk?

Til tross for at jeg skaper noen arbeidsplasser, omsetter for millioner av kroner og tjener godt, ser jeg få grunner til å skifte politisk side. Jeg har aldri stemt for egen lommebok. Men mitt parti bør vise de som skaper jobber at de også hører til der. I retorikk, politikk og holdninger.

Så er kanskje den viktigste grunnen til at jeg fortsatt stemmer Arbeiderpartiet, at klassebevisstheten aldri forsvinner. Det ble forsterket da pappa døde. Han døde av livsstilskreft, altfor tidlig. Han ble en del av den statistikken vi i 2025 ikke bør være stolte av. At de som tjener mindre og har mindre utdannelse, dør mye tidligere enn de som sitter bedre i det.

Kanskje var det derfor han sa, etter at han ble sjuk, at han ble «rødere og rødere» for hver dag.

