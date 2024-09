Støre tvilende til ny menneskerettighetsdialog med Kina

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Det er en dialog som hørte hjemme i sin tid, egentlig, og den ble jo avviklet da alt samarbeid mellom Norge og Kina ble satt på vent i 2010, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB i Beijing før møtet med Kinas mektige president Xi Jinping.

I flere år, fra 1997, hadde Norge en formalisert menneskerettighetsdialog med Kina, hvor landene møttes årlig for å diskutere temaet på politisk nivå.

Dialogen ble brått avbrutt da Kina kuttet nesten alle bånd i protest mot fredsprisen til dissidenten Liu Xiaobo.

– Ikke like naturlig

Nå er Støre litt tvilende til om dialogen vil komme opp igjen.

– Vi får vurdere fremover om det er en effektiv måte å samarbeide på, eller om det finnes andre veier, sier han.

– Men du tror ikke den dialogen passer inn i den tiden vi er i nå?

– Det er ikke like naturlig, men det betyr ikke at menneskerettigheter er mindre viktig. Tvert imot, vi skal ta det opp på de nivåene og de områdene hvor det passer. Men den dialogen vokste fram som et slags felles prosjekt og var veldig knyttet til den tiden det var i på 90-tallet, sier Støre.

Møttes før

Mandag ettermiddag kinesisk tid, og rundt klokka 10 norsk tid, skal statsministeren i et bilateralt møte med Kinas president Xi Jinping, en mann han har møtt én gang før – for 14 år siden.

– Jeg var jo klar over da at dette var den kommende lederen av Kina. Så har det gått 14 år. Det er jo en leder som har sittet utover de ti årene tidligere ledere har sittet, så det er jo kanskje den mektigste lederen Kina har hatt siden Mao, sier Støre.

Under Xis tid ved makten har norske diplomater i Beijing rapportert hjem at myndighetene har strammet grepet om menneskerettighetene.

Landet har også blitt kritisert av organisasjoner for klare brudd på menneskerettighetene.

– Det er jo viktig å bruke den tiden vi har med Xi for å formidle det Norge står for, det vårt samarbeid består i, men også de budskapene vi trenger å komme med, som han kanskje ikke er enig i, sier han.

Lite konkret

– Er det noe konkret når det gjelder menneskerettigheter du vil ta opp?

– Hva mener du med det?

– Noen konkrete temaer, for eksempel situasjonen i Xinjiang eller Hongkong?

– Vi er opptatt av at menneskerettigheter blir respektert. Det gjelder minoriteters rettigheter. Vi er jo alltid respektfulle for at Kina har et annet politisk tradisjon og regime enn det Norge har, men det er ikke en begrunnelse for at ikke menneskers rettigheter blir respektert. Det markerer vi.

– Ja, men er det noe konkret du kan si?

– Jeg har ikke noe mer å si på det.

