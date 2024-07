Støre om Kina. – Vi må absolutt ikke være naive

Sommerintervjuet i Aftenposten kommer rett etter at et partimedlem ble pågrepet og siktet for spionasje for Kina, og får derfor rykende fersk aktualitet. Støre vil ikke kommentere den pågående saken, men uttaler seg på generelt grunnlag.

I intervjuet peker Støre blant annet på at norske selskaper og forskningsmiljøer har mye maritim kunnskap, kunnskap som er meget interessant for Kina, som ikke bare har bygget opp verdens største krigsflåte, men som også er i konflikt med flere land om hvor grensene går til havs.

– Det er kompetanse som staten Kina er veldig interessert i, og som kan ha direkte anvendelse for militære formål. Det bør være en sterk vekker for hva vi bør ta hensyn til. Vi må absolutt ikke være naive, sier Støre.

– Kina er ute etter teknologi, politiske beslutningsprosesser og menneskelige kontakter på områder vi må beskytte oss mot av hensyn til egen og alliert sikkerhet. Det vil være tilfeller der vi ikke åpner for samarbeid i det hele tatt, advarer statsministeren.

Næringslivet, utdanningsinstitusjoner og andre aktører i Norge skal få målrettet informasjon om hvilken risiko samarbeid med Kina utgjør.

– Vi vet av erfaring at nordmenn med de beste intensjoner kan gi fra seg informasjon de ikke burde gi fra seg, sier Støre.

Samtidig understreker han at det ikke gir mening å ikke ha et samarbeid med en nasjon som kommer til å bli verdens største økonomi og en ledende nasjon innenfor mange teknologier.

Les også: Ap tar kraftig inn på Høyre på ny måling

Les også: PST: Spionsiktet hadde direkte kontakt med kinesisk etterretning

Les også: Etterspør erstatning for oljepionerene: – For oljepionerene teller hver dag og hver uke (+)