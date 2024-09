Støre vil understreke overfor Kina at støtten til Russland svekker omdømmet i Europa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi kommer til å dele veldig sterkt vår lesning av krigen i Ukraina og den betydningen den har i Europa, og for internasjonal fred og sikkerhet. Kina ønsker handel, politiske kontakter. Dette får stor betydning, det kan jeg også bekrefte, sier Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse med Jens Stoltenberg fredag.

Støre reiser til Kina på et tre dager langt besøk i neste uke. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kinas president Xi Jinping.

Må samarbeide

Støre vil be Kina gjøre det de kan for at Russland skal stanse krigføringen i Ukraina.

– Kina er landet som politisk og økonomisk står Russland nærmest, sier Støre.

Han understreker at Norge skal samarbeide og handle med Kina, men ikke på alle områder.

– Det er sikkerhetsutfordringer ved russisk og kinesisk etterretning fra Norge. Det tar vi på alvor. Men Kina er en ledende økonomisk makt. Vi må ha dialog om handel, klima, kunstig intelligens, sier Støre.

– Kan ikke bli for avhengige av Kina

Han fikk støtte fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Nato har formulert felles politikk nå det gjelder holdningen til Kina. Det er ikke lenge siden vi ikke hadde det.

Kina er viktig både økonomisk og politisk, noe som gjør det umulig å isolere landet, mener Stoltenberg.

– Men må ikke gjenta feilene fra Russland der vi var for avhengige av russisk gass da det brøt ut konflikt.

Han advarer mot å bli for avhengige av Kina for eksempel når det gjelder sjeldne mineraler som er viktig for det grønne skiftet.

– Vi må ikke eksportere avansert teknologi som de kan bruke mot oss senere, og vi må hindre at de får for stor kontroll over kritisk infrastruktur, sa Stoltenberg.

