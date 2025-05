Inkluderende arbeidsliv: – Må vurdere unge som en del av løsninga

– Til alle i rommet her: dere må vurdere unge som en del av løsninga.

Slik avsluttet Malaika Bahadur (19) sitt innlegg om inkludering i arbeidslivet, under åpninga av regjeringens nasjonale integreringskonferanse tirsdag.

Bahadur sitter i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) ungdomspanel, og sammen med Negusse Berhe fra samme panel, delte hun erfaringer, problemstillinger og mulige løsninger med ministere og statssekretærer, innvandrerråd og frivillige organisasjoner.

Flere barrierer

IMDis ungdomspanel består av 13 ungdommer fra hele landet, med ulik bakgrunn, som søker å gjenspeile befolkningen. De diskuterer og gir innspill til integreringsrelaterte tema, og får ofte oppdrag av ulike departementer, direktorater og organisasjoner om å gi innspill til handlingsplaner og rapporter, og om å delta i panelsamtaler, slik de gjør tirsdag.

Det som har vært viktig for panelet å formidle på regjeringens konferanse om integrering, er utfordringene ungdommer møter når de skal inn i arbeidslivet.

– En av utfordringene er at arbeidstakere ikke tør å satse på ungdommer, særlig da ungdommer med minoritetsbakgrunn. Den første barrieren er at du ikke har en fot innenfor, og det kan komme av at du ikke har nettverk, nok erfaring og kompetanse, eller at du ikke har referanser som kan gå god for deg, sier Malaika Bahadur til Dagsavisen, og legger til:

– Men det er også ganske komplekst, og flere faktorer spiller inn.

Offentlig sektor henger bakpå

Særlig i offentlig sektor møter ungdommene hindre, forteller Bahadur. De stiller ofte større kvalifikasjonskrav.

– Du må ha jobbet ganske lenge. Når unge skal inn i arbeidslivet for aller første gang, vil de stille uten disse kvalifikasjonene og erfaringene. Da blir det mye vanskeligere. Offentlig sektor har som mål å ansette folk med minoritetsbakgrunn og funksjonsnedsettelser, men i realiteten lykkes de ikke med det. Til tross for at de har det nederst i en annonsetekst.

Negusse Berhe (23), som også sitter i ungdomspanelet, håper deltakerne på konferansen tar med seg viktigheten av å gå ungdommer i møte.

– De må lytte, og gi de nødvendige verktøyene unge trenger for å mestre, og komme seg ut i den første jobben. Unge trenger å få den følelsen av hvordan det er å jobbe. Det er en av de tingene jeg tenker de må se på.

Yuliia Fefelova (22) i panelet har et konkret forslag til hvordan det kan gjøres.

– Det er veldig viktig for unge som aldri har vært i en intervjusetting før, å få prøve ut hvordan det er å snakke om seg selv og sine erfaringer, hva man kan, før man faktisk er i et formelt intervju. Den intervjutreninga ville hjulpet mange inn i arbeidslivet.

Tonje Brenna: Arbeidsplassen viktig

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna, som inviterte til konferansen, mener det er ekstra viktig å lytte til de unge med innvandrerbakgrunn av to grunner:

– Det ene er at de er barn av en generasjon vi ikke lyktes godt nok med, og da blir det ekstra viktig at neste generasjon får delta i arbeidslivet. Det andre er at jeg er helt sikker på at når en ungdomsgenerasjon, som har blitt mye mer mangfoldig i Norge, ikke opplever å høre til i samfunnet, så er det dårlig nytt for Norge.

Rapport fra Kvinnearbeidshelseutvalget Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mener de unges erfaringer er helt essensielle å ha med seg i utforminga av arbeidspolitikken. (Stian Lysberg Solum/NTB)

For integreringspolitikk handler nettopp om å bidra til at folk opplever å høre til, sier statsråden. Og der spiller arbeidsplassen en viktig rolle.

– Vi vet at arbeidsplassen er veien til både å forstå et samfunn kulturelt, og lære språk, men også selvfølgelig til å føle seg nyttig og trengt i et samfunn. Å koble arbeid og integrering er egentlig den eneste måten jeg tror vi effektivt kan få til en god integrering.

Et av de viktigste perspektivene hun vil ta med seg videre, er nettopp utfordringene de unge forteller om på veien til jobb i offentlig sektor.

– Problemet ved å ikke ha en offentlig sektor som er representativ for befolkninga, er to i ett. Man får tjenester, saksbehandlere og mennesker du ikke kjenner deg igjen i. Det andre er at det bekrefter en følelse av at «her er det ikke plass til meg». Klarer vi ikke få større mangfold blant lærere, helsefagarbeidere, byggesaksbehandlere, vil en stadig større del av befolkninga tenke at dette ikke er steder som representerer dem. Og offentlig sektor finnes jo for å bidra til oss alle.

---

IMDis ungdomspanel

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets ungdomspanel, etablert i 2022.

Består av 13 ungdommer mellom 15 og 24 år.

Skal tilrettelegge for ungdommers medvirkning i utviklingen av integreringspolitikken.

Skal gjenspeile ungdomspopulasjonen i Norge med hensyn til kjønn, etnisitet, lokasjon, funksjonsvariasjon, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, og religiøs og sosial bakgrunn.

Kilde: IMDi

---