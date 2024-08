SAS-streiken er over: – Historisk

– Alle de viktigste kravene våre er blitt innfridd, sier forbundsleder Jørn Eggum, etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart kom til enighet i oppgjøret for de kabinansatte i SAS.

De ansatte har vært i streik siden fredag, og en stor opptrapping skulle iverksettes fra onsdag.

Får på plass flytillegg

De ansatte i SAS har fått frontfagets ramme med generelle tillegg på sju kroner timen, samt et særskilt flytillegg.

– Vi tar tilbake det de ansatte ga fra seg i frykt for konkurs i 2012. Flytillegget kommer som et kronetillegg, og det blir ti kroner timen for de lavest lønnede, sier Eggum til Magasinet for fagorganiserte.

Avtalen er at dette tillegget skal trappes opp innen 1. januar 2026, med en ytterligere kroneøkning.

– Det vil utgjøre godt over 30.000 årlig allerede i år, og det blir også tilbakebetalt for perioden fra 1. mai, sier Eggum. Når så opptrappingen skjer, vil årslønna til sammen stige mellom 50.000 og 60.000 kroner.

Les også: Republikanere til Trump: – Ton ned «showman», snakk politikk (+)

Dobler frihelger

Mens de kabinansatte før streiken kun hadde krav på 12 frihelger i året, er dette nå doblet.

– Endelig blir det forutsigbarhet for et familieliv og et sosialt liv, sier Eggum.

Seks av de nye frihelgene skal alle ha, mens seks av dem kan man bytte bort og jobbe. Dette er en fleksibilitet de ansatte ønsket seg, sier Eggum.

Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen forklarer at de seks siste frihelgene kun kan pålegges i situasjoner med store driftsforstyrrelser.

– Og da vil det bli en betydelig kronekompensasjon, skulle arbeidsgiver benytte seg av det.

Det tredje viktige kravet fra de streikende, var skikkelige matpauser. Før oppgjøret har det vært vanlig å måtte spise sittende på en krakk midt i passasjerenes dokø.

– Nå blir det bespisning på bakken, sier Jørn Eggum.

Les også: John Bolton til Dagsavisen: – Folk bør seriøst forstå at Trump vil ut av Nato (+)

Tatt tilbake kontrollen

Forbundslederen er full av ros til de kabinansatte for å ta kampen for bedre vilkår.

– Jeg vil si dette har vært en ekstremt viktig streik, og medlemmene våre har gjort en god jobb, sier Eggum.

Han påpeker at for Fellesforbundet har det vært viktig å unngå en smitteeffekt av den ekstreme liberaliseringen SAS har stått for.

– Det er historisk. Vi har tatt tilbake kontrollen, etter at mye har vært gitt bort de seinere åra i frykt for konkurs.

Enstemmig

Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som stiller seg bak forhandlingsresultatet.

Resultatet skal til uravstemning i Norsk Kabinforening. Dato vil bli publisert på et senere tidspunkt, opplyser Fellesforbundet.

Les også: Hvem skal ta over etter Erna? Høyres velgere har talt (+)

NHO: – Veldig glade for enighet

– Selvfølgelig er vi veldig glade for at vi er kommet fram til en enighet. Det er viktig for SAS og viktig for de ansatte, som er opptatt av å være med på å utvikle en arbeidsplass de er glade i, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør for NHO Luftfart.

Lahnstein var forhandlingsleder for arbeidsgiversiden under meklingen.

– Nå er det viktig at SAS raskest mulig kan komme i gang med å gi gode tjenester til folk. Kort oppsummert er vi slitne, men godt fornøyde.

Les også: Slik presses folk inn på leiemarkedet – mens utleierne tvinges ut (+)

SAS fornøyde med løsning

– Jeg er veldig glad for at vi nå har kommet til enighet med fagforeningene. Endelig kan vi gjenoppta normal drift og fly våre kunder til deres ønskede destinasjoner, sier Kjetil Håbjørg, Norgessjef og Chief Service Officer i SAS.

SAS-flygingene går nå etter normal rute, og driften vil bli gjenopprettet i løpet av tirsdag, skriver selskapet i en pressemelding.

– Jeg beklager meget overfor våre kunder som har blitt rammet av denne streiken, fortsetter Håbjørg.

– Dagens avtale betyr at vi nå kan rette all vår oppmerksomhet mot å fullføre restruktureringen av SAS. Nå skal vi for fullt sette kursen mot å bygge og utvikle et lønnsomt flyselskap.

Les også: Er du for syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)

Les også: Mener mange jobber seg syke for å få en levelig pensjon

Les også: Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert