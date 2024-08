Utålmodig Asker-ordfører vil ha elbiler tilbake i kollektivfeltet på E18

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Elbilene har blitt kastet ut fra kollektivfeltet for å minske trafikken inn til Oslo fordi Ring 1 stenges i tre år. Det har gått utover lokalveier i Asker, der det i helgene ofte blir saktegående kø.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) har åpnet for å legge fram et forslag om å la elbilene komme tilbake til kollektivfeltene i helgene for å minske trykket, skriver Budstikka.

Dette forslaget må på høring, og deretter godkjennes både av Statens vegvesen og departementet. Vegvesenet vil ikke svare avisen på når dette vil skje, eller om en høring er nødvendig.

– Det man trenger aller minst i denne saken, er en høringsrunde med oss, Bærum og fylkeskommunen. Vi har vært ekstremt tydelige på at de køene på E18 i helgene struper oss som lokalsamfunn, sier ordfører Lene Conradi (H) i Asker til avisen.

Conradi har også klagd over manglende vilje hos samferdselsministeren til å møtes om saken, men statsråden har nå sagt at han ønsker et møte med ordførerne i Asker og Bærum.

– Nå som vi begynner å få mer kunnskap om hvilke konsekvenser stengningen har ulike steder, vil det være naturlig å ta et slikt møte, sa Nygård til Budstikka tidligere denne uken.

