SAS forventer å unngå flystreik – nærmer seg meklingsfrist

– Vårt fokus nå er på meklingen som foregår hos Riksmekleren, der vår klare forventning er at vi sammen vil komme fram til en avtale som begge parter kan leve godt med på sikt, sier SAS’ pressesjef Øystein Schmidt til NTB.

SAS Norge kabinforening hevder SAS sitt kabinpersonale ligger mellom 15 og 30 prosent bak Norwegian.

– Lønnsforskjellen er så stor at vi er nødt til å få et bra lønnstillegg for at det skal gå gjennom hos våre medlemmer. Det håper vi at arbeidsgiver skjønner, har kabinforeningens leder Martinus Røkkum uttalt til NTB.

Schmidt i SAS understreker at flytrafikken går som normalt inntil en eventuell konflikt er et faktum.

– Dersom det mot formodning skulle bli streik, vil vi selvsagt gjøre alt vi kan for å begrense omfanget, og det er i denne sammenheng viktig å påpeke at det i første omgang kun vil være snakk om mindre trafikale konsekvenser, sier Schmidt.

Han opplyser at de vil gjøre alt for at passasjerer som blir rammet av en eventuell kansellering eller forsinket flyging kommer seg av gårde raskest mulig.

Kabinansattes Forbund har varslet at 115 av deres medlemmer tas ut i første streikeuttak fra fredag. Parat har varslet at fem medlemmer blir tatt ut fra fredag, mens de raskt vil trappe opp med til sammen 40 medlemmer i løpet av helgen.

Og partene står klare til å trappe ytterligere opp dersom en eventuell streik drar seg ut.

